Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) lanzó un polémico comentario sobre atentado contra Ciro Gómez Leyva al hablar de la adversidad que se enfrenta al entrar a las elecciones 2024 un poco tarde.

Acusan que fue para impulsar su campaña, además de que remarcan que pocos lo conocen, según comentarios de internautas.

El comentario ocurrió justo este jueves 11 de enero, día que se cumple un año de la detención de los presuntos agresores del periodista Ciro Gómez Leyva.

En esta primera entrevista que el precandidato de MC ofreció al noticiero matutino de Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva, Álvarez Máynez fue cuestionado sobre el poco avance en las encuestas de la elección de la CDMX para su partido.

Y si cree que este panorama no se vería reflejado a nivel nacional en el caso de su campaña.

Lo que el precandidato respondió que en su caso él realmente no hará precampañas, porque estas terminan el próximo jueves 18 de enero, además de que no tiene ni el tiempo, dinero o la campaña lista.

Refirió que él se siente orgulloso por reivindicar que “las personas ordinarias en este país puedan hacer política”, además resaltó que un problema que ve es que hay dinero de campañas que es invertido por el crimen organizado.

Ante la pregunta de cómo enfrentará a la precandidata morenista Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Máynez reconoció que va empezando en la carrera presidencial, pero sostuvo que la contienda en la CDMX, incluso podría ser más difícil.

Sin embargo dijo que él confía en las personas del país, pese a la adversidad que se enfrenta.

Ejemplificó que ni desde el periodismo o la política, se puede hacer un cálculo enteramente racional, porque dijo que muchas de las cosas que hace son ilógicas.

Bajo este argumento es que comparó el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva con la adversidad que pasará en su campaña rumbo a la presidencia de las elecciones 2024.

“te intentaron matar y al día siguiente aquí estabas, eso no era racional, una persona racional que no se dedica a estas cosas que no tenga aversión al riesgo…muchos no se levantan de eso, interrumpen su carrera, dicen yo no le entro, no es mi momento”

Jorge Álvarez Máynez, precandidato de Movimiento Ciudadano