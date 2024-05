La coalición PRI-PAN ahora intenta culparme de su estrepitoso fracaso.



¿De verdad creen que es mi culpa y no la de personajes como Fox, que no pasaría un examen de redacción de prepa y fue presidente?



¿Que es por una canción y no por cómo gobernaron el país por más de 80 años?