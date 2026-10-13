Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), aclaró si buscará la gubernatura de Zacatecas en las elecciones de 2027, luego de que encuestas lo ubicaran en el primer lugar de intención de voto en la entidad.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el dirigente reconoció que aparece en primer lugar en algunas mediciones, pero señaló que tiene un compromiso con Movimiento Ciudadano que debe tomar en cuenta antes de definir sus aspiraciones políticas.

“Bueno, aparezco en primero, no en tercero, pero en intención de voto, en positivos y demás. (…) Yo hice un compromiso con Movimiento Ciudadano y no puedes dejar de valorarlo” Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

Álvarez Máynez también manifestó su afecto por Zacatecas, estado donde nació y que, dijo, forma parte de su identidad.

Asimismo, expresó su inconformidad con la manera en que se ha gobernado la entidad y reconoció que la ciudadanía busca una alternativa de cambio.

Sin embargo, aclaró que todavía no es momento de concentrar sus esfuerzos en una posible candidatura a la gubernatura, porque también debe atender las responsabilidades que tiene al frente de MC y los procesos electorales en otras entidades rumbo a 2027.

Jorge Álvarez Máynez dice que no sería ético concentrarse solo en Zacatecas

Jorge Álvarez Máynez señaló que no sería ético, en su posición como dirigente de Movimiento Ciudadano, dedicar todo su tiempo y los recursos del partido a una posible candidatura en Zacatecas, dejando de lado los procesos electorales de otros estados para 2027.

El dirigente explicó que ya conversa con integrantes de MC para construir distintos escenarios y ofrecer a los zacatecanos una opción política de cambio.

No obstante, consideró que debe mantener un equilibrio en sus responsabilidades nacionales.

“Yo estoy platicando ya con los compañeros y construyendo escenarios porque creo que hay que darle a los zacatecanos, a las zacatecanas, una opción de cambio. También creo que no sería ético, Azucena, si yo como dirigente del movimiento digo: ‘Bueno, vámonos todos, nos concentramos en Zacatecas y a la goma Sonora, a la goma Quintana Roo, Guerrero; lo que importo soy yo’” Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

Álvarez Máynez también coincidió con Luis Donaldo Colosio Riojas en que aún no es momento de iniciar campañas electorales. Luis Donaldo Colosio Riojas ha sido vinculado con una posible candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora en 2027.

¿Cuándo definirá Movimiento Ciudadano sus candidaturas para 2027?

Álvarez Máynez precisó que su cargo formal es el de coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. Añadió que, de los 32 dirigentes estatales del partido, solo tres o cuatro tendrían intenciones de buscar una candidatura.

Sobre el calendario electoral, indicó que las precampañas comenzarían el 2 de diciembre en Sonora y el 13 de diciembre en Nuevo León, de acuerdo con las fechas que mencionó durante la entrevista.

También explicó que la selección formal de candidaturas se definirá mediante la Asamblea Electoral Nacional de MC, con apoyo de encuestas y revisión de expedientes públicos.

El dirigente estimó que hacia finales de noviembre podrían tenerse definiciones más claras sobre las candidaturas del partido para las elecciones de 2027.