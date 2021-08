México.- El conductor Joaquín López-Dóriga dijo que es una “ocurrencia” que el presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador (AMLO) piense que pueda ser candidato a la Presidencia 2024.

Además, Joaquín López-Dóriga le dijo la razón por la que no podría postularse: nació en Madrid, España, y se naturalizó mexicano.

Aunque dice que no le interesa quien ganará la Presidencia 2024, durante la conferencia mañanera de este miércoles 25 de agosto AMLO se burló de los posibles candidatos del “bloque conservador”.

AMLO nombró que sus “adversarios” son capaces de candidatear a cualquiera, entre ellos, Joaquín López-Dóriga.

Joaquín López-Dóriga comenzó este día la transmisión de un vivo con la respuesta a AMLO.

El conductor dijo que, aunque tiene 74 años y no es impedimento, no podría ser candidato a la Presidencia 2024 porque nació en Madrid.

Además le pidió que lo respete luego de llamarlo “finísima persona” y le comentó que él no pertenece a ningún bloque, ni conservador ni apoyador.

“No me venga con cuentos, no me falte al respeto que yo no se lo he faltado... No me use y respete”.

Joaquín López-Dóriga