Joaquín López-Dóriga contesta a AMLO por caricatura

AMLO mostró una caricatura de Hernández sobre Joaquín López-Dóriga que se queja por no tener "chayo"

México.- El conductor Joaquín López-Dóriga contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que no lo “doblegará” ni lo “callará”, luego de que el tabasqueño mostró en la mañanera una caricatura donde se queja por pedir “chayote”.

A través de su cuenta de Twitter, Joaquín López-Dóriga recordó que AMLO lo señaló por “chayotero”, pero al mismo tiempo el presidente mantiene una relación con algunos caricaturistas políticos, entre ellos, José Hernández, quien realizó el cartón sobre el conductor.

Joaquín López-Dóriga agradeció el apoyo que le brindaron a través de redes sociales por los señalamientos de López Obrador.

En su publicación incluyó una captura de pantalla del día que los caricaturistas afines al gobierno morenista Hernández; Rafael Barajas, “el Fisgón”, y Antonio Helguera; así como el columnista Pedro Miguel, visitaron a AMLO en Palacio Nacional.

“Muchas gracias a todos los que me han expresado apoyo y solidaridad ante el nuevo ataque de López Obrador en la mañanera de hoy. En su cuenta, con sus caricaturistas “amigos”, a los que presentó en el despacho presidencia y replican por él. No me doblarán ni me callarán. Seguiré” Joaquín López-Dóriga

Muchas gracias a todos los que me han expresado apoyo y solidaridad ante el nuevo ataque de @lopezobrador_ en la mañanera de hoy. En su cuenta, con sus caricaturistas “amigos”, a los que presentó en el despacho presidencia y replican por él. No me doblarán ni me callarán. Seguiré pic.twitter.com/HxbUbpEd49 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 22, 2020

Joaquín López-Dóriga ya había criticado la foto de los moneros y el columnista, pues había puesto: "Los críticos al servicio".

¿Qué dijo AMLO sobre Joaquín López-Dóriga?

En la mañanera de este 22 de diciembre, AMLO señaló a Joaquín López-Dóriga por “chayotero” y “conservador”. Decía que debido a la pandemia de Covid-19, decidió cancelar la gira que tenía por CDMX para evitar conglomeraciones y que los “conservadores” lo criticaran por no tomar medidas de precaución.

Entonces, López Obrador comentó que se acordó de la caricatura que vio el 20 de diciembre en el periódico La Jornada. Era sobre Joaquín López-Dóriga que se quejaba por pedir “chayote”.