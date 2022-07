La diputada federal del PRI, Jaqueline Hinojosa, responsabilizó a Layda Sansores de lo que pueda pasarle a ella y a sus compañeras priistas; señaló que han recibido amenazas de agresión sexual.

Luego de la polémica que desató la declaración de Layda Sansores, quien advirtió a las diputadas del PRI que Alejandro Moreno tiene fotos desnudas de ellas, Jaqueline Hinojosa mencionó que ha recibido amenazas de agresiones sexuales.

Conforme a lo señalado por la diputada priista, tanto ella como otras diputadas del PRI han recibido amenazas de violación tras las declaraciones de la gobernadora de Campeche.

Motivo por el cual, Jaqueline Hinojosa y 34 de las legisladoras del partido acudieron junto al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a denunciar a Layda Sansores por los delitos de:

Las Diputadas y los Diputados Federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores , por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres. pic.twitter.com/I1OJKEoSnL

Cabe destacar que tras las declaraciones de Jaqueline Hinojosa y otras diputadas federales, Layda Sansores aclaró que jamás amenazó a las legisladoras y aseguró que no filtraría ninguna de las imágenes.

El pasado martes 12 de julio Jaqueline Hinojosa compartió en entrevista la situación que atraviesa actualmente luego de que Layda Sansores señaló a las diputadas por entregar a Alejandro Moreno fotos desnudas.

Situación que desencadenó críticas y violencia digital en contra de ellas, pues se han realizado desde memes con sus fotografías, hasta amenazas de posibles agresiones y violación.

Por lo que culpó y responsabilizó a Layda Sansores y la cuarta transformación de todo lo que le pueda pasar a ella y a las demás diputadas del PRI.

Ante la pregunta de si realmente existen dichas fotografías de las legisladoras de San Lázaro, Jaqueline Hinojosa aseguró que no y que sólo se trata de inventos, calumnias e infamias por parte de la morenista.

“Han subido fotos de catalogos, recortando las fotos de las diputadas y diciendo que somos nosotras, eso es lo que nos preocupa, pero las fotos no existen, de ninguna diputada”

Igualmente, indicó que le da tristeza la situación de Layda Sansores, pues dijo que está segura de que ella también vivió violencia política de género y ahora está ejerciendo intimidación contra ellas.

Por último, Jaqueline Hinojosa afirmó que con la declaración que realizó Layda Sansores busca asustarlas, pero que no ocurrirá; añadió que no se quedarán calladas y cuestionó la sororidad que dice tener la gobernadora de Campeche.

“¿Qué buscaba Layda? intimidarnos, asustarnos y no, no nos vamos a asustar y no nos vamos a callar.

Que Dios la bendiga, la perdonamos, pero no olvidamos. Ojalá reflexione, tienes hijas, de seguro vas a tener nietas, la sororidad es una acción no un discurso político a modo”.

Jaqueline Hinojosa