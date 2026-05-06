Columba López aseguró que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) tendrá mayor peso en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Plan México.

Se trata de una estrategia federal con la que, según Columba López, se busca robustecer el sector agropecuario mediante el fortalecimiento del Plan México.

INIFAP será pilar fundamental en nuevas estrategias de SADER y el Plan México: Columba López

Columba López confirmó este día que el INIFAP asumirá una posición de mayor relevancia para la SADER y el Plan México, pues será reconocida como el pilar científico y el centro de innovación para nuestro país.

Ello con la encomienda de sustentar las diversas estrategias federales encaminadas a modernizar y transformar el campo mexicano.

Columba López, Coordinadora de Programas Territoriales (@Columba López, )

La titular de la SADER señaló que el INIFAP tendrá la tarea de supervisar temas de gran relevancia como el cambio climático, en conjunto con el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Relación Agua, Suelo, Planta y Atmósfera.

Asimismo, la política agraria se enfocará en la transición hacia la agroecología, promoviendo la creación de bioinsumos que permitan elevar los rendimientos sin afectar la biodiversidad del país.

Esta estrategia no solo pretende fortalecer la inversión en las zonas rurales, sino también garantizar que la soberanía alimentaria de la población este sustentada en una base técnica sólida y generada localmente.

Lo anterior, dada la relevancia de vincular el progreso rural con soluciones tecnológicas avanzadas que respondan a las demandas actuales de los productores nacionales en todo el territorio.