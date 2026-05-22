La ENCIG 2025 del INEGI reveló que la corrupción se disparó en cinco entidades clave:

Hidalgo Estado de México Ciudad de México Coahuila Yucatán

Estos estados presentaron incrementos estadísticamente significativos en la tasa de victimización, reflejando un deterioro alarmante en la confianza ciudadana.

Hidalgo lidera con 21,452 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras que la capital del país y su zona conurbada muestran un repunte preocupante.

El contacto con policías sigue siendo el principal foco rojo, con 63.5% de afectados.

INEGI revela qué estados registraron más víctimas de corrupción (NotebookLM)

ENCIG 2025: Cinco estados tuvieron incremento estadísticamente significativo en corrupción

De acuerdo con los resultados de la ENCIG 2025, estas cinco entidades federativas destacan por ser las únicas en México que registraron un incremento estadísticamente significativo en su tasa de prevalencia de la corrupción (número de víctimas) en comparación con el ejercicio de 2023.

1. Hidalgo

Es la entidad donde el crecimiento fue más drástico, convirtiéndose en el estado con la mayor prevalencia e incidencia de corrupción a nivel nacional en 2025.

Víctimas: Pasó de una tasa de 13,107 en 2023 a 21,452 en 2025.

Actos de corrupción: La tasa de incidencia subió de 30,353 a 46,219 actos por cada 100,000 habitantes.

2. Estado de México

Víctimas: Registró un aumento considerable, pasando de 12,031 víctimas en 2023 a 17,899 en 2025.

Actos de corrupción: El número de actos reportados creció de 25,856 a 30,086 por cada 100,000 habitantes.

3. Ciudad de México

Víctimas: La tasa de ciudadanos que experimentaron corrupción subió de 15,739 a 17,905.

Actos de corrupción: Se registró un salto de 28,777 actos en 2023 a 38,866 en 2025.

Costo: Específicamente en la capital, se estima que el costo total de la corrupción ascendió a 3,342 millones de pesos en el último año.

4. Coahuila

Víctimas: La prevalencia aumentó de 11,464 en 2023 a 14,619 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2025.

Actos de corrupción: La incidencia también mostró una tendencia al alza, pasando de 20,289 a 22,143 actos.

5. Yucatán

Víctimas: Experimentó un crecimiento de 11,419 víctimas en 2023 a 15,570 en 2025.

Actos de corrupción: El incremento en la cantidad de actos fue notable, elevándose de 16,184 a 26,439 actos por cada 100,000 habitantes

El principal punto de conflicto para la ciudadanía sigue siendo el contacto con las autoridades de seguridad pública.

A nivel nacional, el 63.5% de las personas que tuvieron interacción con la policía experimentaron algún acto de corrupción, un incremento respecto al 59.4% reportado anteriormente.

ENCIG 2025: Crece tasa de victimización

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, la tasa nacional de ciudadanos que experimentaron al menos un acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos subió a 15,642 personas por cada 100,000 habitantes.

Los datos oficiales colocan a Hidalgo como la entidad con la mayor tasa de víctimas de corrupción en México, registrando 21,452 víctimas por cada 100,000 habitantes.

A esta lista le siguen:

Oaxaca: 20,330 víctimas. Sinaloa: 19,836 víctimas. Chihuahua: 18,420 víctimas. Sonora: 18,355 víctimas. Ciudad de México: 17,905 víctimas.

En el extremo opuesto, las entidades que presentaron los niveles más bajos de victimización de corrupción fueron Colima (6,992), Nayarit (8,915) y Zacatecas (9,366).

Impacto de la corrupción es económico y de género

La corrupción no solo afecta la confianza, sino también el bolsillo de los mexicanos.

En 2025, el costo total de estas prácticas se estimó en 17,707.4 millones de pesos, lo que representa un gasto promedio de 3,865 pesos por persona afectada.

Asimismo, el INEGI identificó una brecha de género considerable en este fenómeno: la tasa de victimización en hombres es más del doble que en las mujeres, con 21,620 víctimas masculinas frente a 10,343 femeninas por cada 100,000 habitantes.

INEGI revela qué estados registraron más víctimas de corrupción (NotebookLM)

Adrián Franco, vicepresidente del INEGI, señaló que estos datos permiten a las administraciones estatales identificar específicamente en qué trámites y servicios existen mayores riesgos para mejorar la transparencia y la gestión pública.