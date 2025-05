Fue mediante redes sociales que el defensa del América, Igor Lichnovsky mostró su simpatía para con los maestros de la CNTE y el plantón que se mantiene en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX); este fue su gesto.

Desde el 15 de mayo, Día del Maestro, diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen un plantón en el Zócalo así como bloqueos en toda la CDMX.

A más de 10 días del plantón, inicio de los bloqueos y paro de labores, la CNTE y el Gobierno de México todavía no han llegado a un acuerdo sobre las exigencias del magisterio .

Igor Lichnovsky, defensa del América, mostró simpatía por el plantón de la CNTE y este fue su gesto

En sus historias de Instagram, Igor Lichnovsky, el defensa del América compartió su simpatía por el plantón de los maestros de la CNTE en el Zócalo, junto con la canción Latinoamérica de Calle 13.

El video fue compartido por Igor Lichnovsky durante su visita al edificio del Ayuntamiento de la CDMX, a un costado del Zócalo, por lo que pudo captar la bandera de México ondeando sobre el plantón de los maestros de la CNTE.

Si bien la historia fue corta y el defensa del América no escribió nada sobre el plantón de los maestros en el Zócalo, colocó la estrofa que versa sobre “el que no quiere a su patria no quiere a su madre”.

Por otra parte, en las historias de la misma red social pero de la Fundación Igor Lichnovsky, el defensa del América compartió el mismo video corto del plantón de maestros pero ahora con una versión instrumental de Fix You, de Coldplay.

Igor Lichnovsky y su gesto con el plantón de maestros de la CNTE (Igor Lichnovsky vía Instagram)

Igor Lichnovsky y su visita al Zócal; este fue el motivo por el que se encontró con el plantón de la CNTE

La historia de Igor Lichnovsky sobre el plantón de maestros de la CNTE ya no se encuentra disponible en su perfil de Instagram, sin embargo, sí señaló el motivo de su visita al Zócalo de la CDMX y al nuevo edificio de gobierno del Ayuntamiento.

Acorde con lo que escribió en un post de Instagram, Igor Lichnovsky mantuvo una reunión con el secretario de gobierno de la CDMX, César Cravioto, para trabajar en conjunto con la fundación del defensa del América.

En la reunión de Igor Lichnovsky también estuvo presente la fundación México Sonríe, organización dedicada a los niños que padecen cáncer y su hospitalización, tanto para su tratamiento como la humanización de su estancia.

Al final de dicha publicación, Igor Lichnovsky compartió la foto del plantón de maestros en la CDMX, sin embargo, nuevamente no hizo ningún pronunciamiento.

Igor Lichnovsky ya va rumbo a Los Angeles; se quedaría como defensa en el America tras perder el torneo de Clausura 2025

Tras su visita al nuevo edificio de gobierno de la CDMX y mostrar su simpatía con el plantón de maestros de la CNTE, Igor Lichnovsky ya va rumbo a Los Angeles como compartió el Club América en una fotografía.

Medios de comunicación, así como el periodista Rubén Rodríguez, habían señalado que tras la derrota contra el Toluca en la que por su lesión no pudo jugar, Igor Lichnovsky se quedaría como defensa del América para el Mundial de Clubes.

Esto se vería confirmado tras la publicación del Club América en sus redes sociales, con una foto en la que se muestra que Igor Lichnovsky se encuentra volando con el resto del equipo a Los Angeles.

Será el próximo sábado 31 de mayo, que el América jugará en contra de Los Angeles FC para clasificar en el Mundial de Clubes.