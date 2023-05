Héctor “El Güero” Palma, uno de los capos de la droga, fundador del Cártel de Sinaloa, obtuvo su orden de libertad tras pasar 28 años en prisión.

Ello, luego de que durante las ultimas horas del martes 9 de mayo el Tribunal Colegiado de Apelación en el estado de Jalisco determinara que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró aportar las pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad por el delito de delincuencia organizada.

Por lo que la orden de la magistrada María Dolores Olarte Ruvalcaba, quien se encontraba a cargo de la revisión del caso, ordenó la inmediata liberación del ex integrante del Cártel de Sinaloa.

Héctor “El Güero” Palma cumplió condenas en México y en Estados Unidos

“El Güero” Palma se encontraba recluido en el Penal del Altiplano, en donde fue encarcelado nuevamente luego de que anteriormente fue puesto en libertad durante el 2021, sin embargo, fue detenido nuevamente cuando salía y puesto a disposición de un juez.

El ex narcotraficante cumplió distintas condenas, toda vez que durante los 28 años en prisión se encontró encarcelado tanto en Estados Unidos como en nuestro país.

Héctor ‘El Güero’ Palma fue detenido durante el mes de junio de 1995, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Cuando cumplió 12 años de condena en nuestro país, en 2007, fue extraditado a Estados Unidos en donde recibió una pena de 16 años de cárcel .

Pese a ello, el ex capo de la droga logró reducir su condena a 9 años tras declararse culpabl e de los cargos de delincuencia organizada, por lo que en 2016 regresó a México y continuó en prisión.

Guero palma (Internet)

Concedieron amparo a Héctor “El Güero” Palma por lo que ahora saldrá de prisión

Tan sólo el pasado 8 de mayo, un tribunal federal invalidó la orden de reaprehensión que mantenía en su contra Héctor “El Güero” Palma, luego de que fuera aceptada una solicitud de amparo realizada por el ex narcotraficante.

Por ello, el tribunal encargó fuera un magistrado quien se encargara de analizar las distintas pruebas presentadas, así como que dictar la resolución del mismo.

El Primer Tribunal Colegiado Penal de Jalisco ratificó que el juicio contra “El Güero” Palma no podía estar abierto, ya que la FGR no logró localizar a dos testigos protegidos en el proceso, por lo que no fueron presentados .

Estos testigos fueron buscados por las autoridades por más de 7 años, sin embargo, en ningún intento por contactarlos tuvieron éxito