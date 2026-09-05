Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la liberación de dos personas que se encontraban secuestradas, tras el ataque donde murieron dos agentes en la zona entre Río Moreno y Paso Amapa en el municipio de Omealca, Veracruz.

Esto gracias al despliegue coordinado entre elementos de SSPC, de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, precisó Harfuch.

Según los hechos, el rescate de estas dos personas, ocurrió tras el fuerte enfrentamiento registrado en Veracruz, donde integrantes de la delincuencia organizada emboscaron a elementos federales que realizaban labores de investigación.

Harfuch reporta liberación de dos secuestrados tras ataque donde murieron dos agentes (Especial )

Operativo deja dos muertos y dos liberados secuestrados en Veracruz

Antes de confirmar la liberación de los dos secuestrados en Veracruz, el secretario Harfuch también dio a conocer la muerte de dos elementos agentes de la SSPC.

Así como “una compañera más resultó herida” en los hechos en el municipio de Omealca, Veracruz.

Por lo que, el secretario Harfuch precisó que aún se continúan con las acciones de investigación para esclarecer los hechos y la captura de los implicados.

Asimismo, Harfuch la colaboración y respaldo del Gobierno del estados de Veracruz.