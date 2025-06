Familiares de tres —de los nueve— detenidos por los asesinatos de los músicos integrantes del Grupo Fugitivo aseguran que ellos no tienen relación con los hechos.

Este domingo 1 de junio, familiares de los detenidos por los asesinatos de los músicos se manifestaron en el puente internacional Benito Juárez, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Aseguran que sus familiares detenidos identificados como Fernando H., Alfredo B. y Juan M., trabajan en la elaboración de ladrillos en Reynosa y que nada tienen que ver con los asesinatos.

Grupo Fugitivo: Familiares de detenidos denuncian irregularidades en el caso

Una de las familiares quien se identificó como tía de Juan Carlos, aseguró que su sobrino fue detenido durante la mañana del pasado jueves 29 de mayo, previo a que la Fiscalía de Tamaulipas confirmó que los cinco cuerpos localizados pertenecían a los integrantes de Grupo Fugitivo, así como la detención de nueve personas.

La mujer acusó que sin ninguna orden de aprehensión a su sobrino se lo llevaron policías ministeriales de la Fiscalía de Tamaulipas.

Detalló que con el fin de no oponer resistencia, a la esposa de su sobrino y a sus hijos los amenazaron de muerte. Además de que le rompieron las llantas de su camioneta y su teléfono para evitar que pudieran seguirlos.

La familiar apuntó que su sobrino Juan Carlos actualmente de 28 años y que desde los 16 años ha trabajado en la elaboración de ladrillos junto con Alfredo y Fernando.

Reafirmó que sus familiares son gente honrada y quienes son el sustento de sus familias.

Finalmente, sostuvieron que el resto del personal de la ladrillera dejó de ir a trabajar por temor a también ser detenidos sin justificación.

En entrevista con Azucena Uresti, una madre de uno de los detenidos también expuso que su hijo fue sacado a la fuerza de su domicilio a la media noche y bajo amenazas de hacerle daño a su esposa embarazada.

“Lo amenazaron que si no decía nada, que le iban a sacar al bebé de su panza. Ella me cuenta que eran de la Fiscalía de Tamaulipas. (...) Mi hijo no tuvo nada que ver en el caso. Quieren que acepte una culpabilidad que no tiene nada que ver”, relató.

Familiares denuncian irregularidades entre los 9 detenidos por asesinato de integrantes de Grupo Fugitivo (Especial)

Grupo Fugitivo: Familiares de detenidos aseguran que autoridades quieren dar “carpetazo” al caso

Según los familiares manifestantes, con la detención de personas presuntamente inocentes, las autoridades de Tamaulipas buscan dar carpetazo y así cerrar el caso de Grupo Fugitivo.

Señalaron que su protesta es para que las autoridades realicen la investigación correspondiente y se comprueba que sus familiares no tuvieron relación con los homicidios de los integrantes del grupo musical.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre estos hechos en la conferencia mañanera de este 2 de junio y se limitó a responder que la Fiscalía de Tamaulipas está atendiendo el caso.

Asimismo, indicó que de ser necesario, le pedirá a la Comisión de Víctimas que pueda entrar en contacto con los familiares, para brindarles atención por si hay algún problema.