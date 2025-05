Autoridades de Tamaulipas investigan el reporte de 5 supuestos cuerpos calcinados encontrados en Reynosa; podría tratarse de los miembros de Grupo Fugitivo, quienes desaparecieron el pasado 25 de mayo.

Desde la conferencia mañanera del 29 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su Gabinete de Seguridad está trabajando de manera cercana con la Fiscalía de Tamaulipas para la investigación del caso, tras el reporte en redes del supuesto hallazgo de 5 cuerpos calcinados.

Cabe recordar que se busca a 4 miembros de Grupo Fugitivo, así como su manager, quienes desaparecieron la noche del 25 de mayo en Riberas de Rancho Grande; familiares y amigos comenzaron movilizaciones para su localización.

Grupo Fugitivo: Encuentran 5 cuerpos calcinados en Reynosa, Tamaulipas

La noche del miércoles 28 de mayo se reportó el supuesto hallazgo de 5 cuerpos calcinados en Reynosa; se trataría de los miembros desaparecidos de Grupo Fugitivo.

Los 5 miembros de Grupo Fugitivo desaparecidos son:

Francisco Xavier Vázquez Osorio Nemesio Antonio Durán Rodríguez Livan Edyberto Solís de la Rosa Víctor Manuel Garza Cervantes José Francisco Morales Martínez

Los miembros de Grupo Fugitivo tuvieron su último contacto con familiares alrededor de las 22:00 horas del 25 de mayo, según Armando Orta, periodista de 24-7.

Cabe señalar que el reporte de desaparición se dio un día después, es decir, el 26 de mayo, momento en el que se inició el operativo de búsqueda.

A pesar de que se habla en redes sociales del supuesto hallazgo de 5 cuerpos calcinados que podrían estar relacionados con la desaparición de Grupo Fugitivo, las Fiscalía de Tamaulipas no ha dado ninguna información, ni siquiera para desmentir ésta última.

“No hay confirmación todavía desde la Fiscalía sobre este fuerte rumor que ha surgido en las redes sociales del hallazgo de 5 cuerpos calcinados. No hay, hasta el momento lo tienen como noticia falsa…el fiscal general Irving Barrios Mojica no ha salido a la prensa, ha guardado silencia, ha estado escondido”

No hay una relatoría oficial de lo que se ha obtenido desde la desaparición de la agrupación en Reynosa, “bajo el amparo de no entorpecer las investigaciones”; además, no se ha compartido ningún comunicado, ni siquiera para desmentir el hallazgo de los cuerpos calcinados.

Familiares de Grupo Fugitivo se manifiestan por acciones tras desaparición en Tamaulipas

Dede la denuncia de desaparición de los 5 miembros del Grupo Fugitivo, familiares de los músicos y el manager comenzaron a manifestarse en diferentes puntos de Reynosa para exigir acciones para localizarlos.

Antes de que dejaran de comunicarse con medios de comunicación, familiares conformaron que la Fiscalía les tomó muestras de ADN por el hallazgo de huellas en el bar donde se presentaron la noche del 25 de mayo; sin embargo, no se ha dado información del avance de las investigaciones.

Por otra parte, los familiares “referían un video de un negocio cercano al lugar en donde fueron citados los músicos, que este video mostraba evidencia de que sí habían llegado a este lugar…al momento no sabemos que hayan hecho ( las autoridades) una secuencia de video”.

Asimismo, a familia pidió apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que “nos mande más policías, más protección. Los vamos a encontrar, necesitamos que difundan mucho para que llegue a los seguidores”.