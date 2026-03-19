Gibrán Ramírez Reyes presentó una iniciativa para inscribir con letras de oro la leyenda ‘Malintzin’ en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados:

“Malintzin es símbolo del entendimiento intercultural y del predominio del diálogo por encima de las diferencias”. Iniciativa de Gibrán Ramírez

La propuesta fue impulsada junto con diputados que integran el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC).

De acuerdo con la exposición de motivos de Ramírez Reyes, la Malinche fue una figura cultural que representa más que una traición durante la conquista.

En el escrito y la presentación que difundió en redes sociales, incluso la consideró como la primera dirigente política de la América mestiza que “sentó las bases de lo que hoy es México”.

Datos históricos poco conocidos sobre Malintzin

Aunque suele ser recordada como intérprete de Hernán Cortés, Malintzin dominaba varias lenguas indígenas, lo que la convirtió en una mediadora clave entre distintos pueblos mesoamericanos durante la conquista.

Nació probablemente en la región del actual Veracruz o Tabasco, y fue entregada como esclava siendo menor, lo que marcó profundamente su papel posterior en encuentros políticos.

Antes de conocer a los españoles, Malintzin ya tenía experiencia en contextos de poder, pues fue vendida o intercambiada entre grupos indígenas, aprendiendo costumbres y estructuras sociales diversas.

Su nombre original pudo haber sido Malinalli, relacionado con el calendario mexica, mientras que “Malintzin” incorpora un sufijo reverencial náhuatl, señal de respeto hacia su figura.

La Malinche y Moctezuma en la llegada de Cortés (Historias.com)

Más allá de la traducción lingüística, participó activamente en estrategias de negociación, interpretando intenciones culturales y políticas entre españoles e indígenas en momentos clave del proceso de conquista.

Algunos registros sugieren que tuvo influencia en decisiones diplomáticas importantes, lo que ha llevado a historiadores a reconsiderarla como agente política , no solo como figura subordinada.

Con el tiempo, su imagen fue reinterpretada de distintas formas, pasando de símbolo de traición a figura compleja que refleja los orígenes multiculturales y conflictivos de México contemporáneo.