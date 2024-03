El ex simpatizante de Morena, Gibrán Ramírez se quitó los filtros y le cantó un tiro a Arturo Zaldívar, ¿ cuál fue la razón del encontronazo ? Te explicamos la razón.

Esta provocación fue revelada el miércoles 6 de marzo por el ahora candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones 2024, Gibrán Ramirez, a través de su cuenta de X.

Y es que Arturo Zaldívar, quien es el actual vocero de campaña de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum respondió una publicación en redes sociales de Gibrán Ramírez.

Aquí, el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendió las cifras de seguridad de la Ciudad de México (CDMX) dadas a conocer por Claudia Sheinbaum, las cuales han sido tachadas de estar “maquilladas”.

Pero, ¿cuál fue la razón que orilló a Gibrán Ramírez a arremeter contra el Arturo Zaldívar y cantarle un tiro? Acá te decimos el por qué de esta disputa.

Gibrán Ramírez (Tomada de video)

Round 1: Arturo Zaldívar defiende cifras de Claudia Sheinbaum

El tiro entre Gibrán Ramírez y Arturo Zaldívar comenzó con los argumentos del ex ministro presidente de la SCJN, en defensa de las cifras de seguridad en la CDMX, sostenidos por Claudia Sheinbaum.

Aquí, Arturo Zaldívar reviró los señalamientos del diputado del PRI, Rubén Moreira, durante una entrevista con Leo Zuckermann, quien dijo Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, coloca a la CDMX en el octavo lugar de percepción de inseguridad.

En este sentido, Arturo Zaldívar señaló que es mejor partir de los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esta última, de acuerdo con el vocero de Claudia Sheinbaum, ayuda a conocer la tendencia de seguridad en la CDMX pues es levantada en las 16 alcaldías a diferencia de la ENVIPE que se lleva a nivel nacional.

“Hay que tomar en cuenta que la ENSU permite conocer la tendencia en cdmx porque se levanta en las 16 alcaldías. La ENVIPE es Nacional con representatividad para todos los estados, pero sale cada año, la última es de 2022″ Arturo Zaldívar, vocero de Claudia Sheinbaum

Hay que tomar en cuenta que la ENSU permite conocer la tendencia en cdmx porque se levanta en las 16 alcaldías. La ENVIPE es Nacional con representatividad para todos los estados, pero sale cada año, la última es de 2022. Justo por eso se diseñó la ENSU, para tener datos igual de… pic.twitter.com/8FRfHoBAD1 — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) March 6, 2024

Round 2: Gibrán Ramírez pide a Arturo Zaldívar “no engañar con trampa estadística”

El siguiente momento clave del tiro entre Gibrán Ramírez y Arturo Zaldívar fue la respuesta del candidato de Movimiento Ciudadano, quien acusó al aliado de Claudia Sheinbaum de querer “engañar con una trampa estadística”.

Mediante un video, el ex simpatizante de Morena, Gibrán Ramírez, afirmó que la ENVIPE del INEGI, tiene una muestra de 102 mil viviendas, mientras que la ENSU trabaja con una muestra de 27 mil en la CDMX.

Seguido de esto, Gibrán Ramírez acusó a Arturo Zaldívar de presentar una “trampa estadística” y de querer “maquillar” las cifras de inseguridad en la capital.

“La trampa estadística que ustedes hacen es promediar todas las delegaciones, las alcaldías de la CDMX y con ese promedio decir que la percepción de inseguridad bajó. No, no es así no, no puede usted promediar una alcaldía tan poblada como Iztapalapa, como Benito Juárez” Gibrán Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano

Round 3: Arturo Zaldívar responde a Gibrán y explica estadísticas

En consecuencia, Arturo Zaldívar no se quedó callado a las acusaciones de Gibrán Ramírez y le respondió a través de redes sociales mediante una explicación de las cifras citadas.

Asimismo, el vocero de Claudia Sheinbaum refirió que en la CDMX el promedio de las respuestas a la ENSU por alcaldía, fueron obtenidas en un “estimado (incorrecto) de 52.6% y no el dato reportado de 55.3 por ciento”.

“Con todo gusto te explico porque el valor que propones es de hecho menor al que reportamos nosotros. A diferencia del resto de las entidades federativas, en la Ciudad de México la ENSU cuenta con estimaciones representativas para la totalidad de las 16 alcaldías que integran esta entidad federativa” Arturo Zaldívar, vocero de Claudia Sheinbaum

Para este punto, Arturo Zaldívar subrayó que “la calidad y confiabilidad de una encuesta no es función directa del tamaño de la muestra”.

“En el caso de la ENSU y la ENVIPE el tamaño de la muestra de cada encuesta está diseñada para generar el nivel de representatividad y confianza deseado dado los objetivos de la encuesta” Arturo Zaldívar, vocero de Claudia Sheinbaum

Gibrán Ramírez (Gibrán Ramírez | FB )

Último round: Gibrán Ramírez le sugirió a Arturo Zaldívar ”que no le manden a la guerra sin fusil”

El último ataque fue lanzado por Gibrán Ramírez, donde le sugirió a Arturo Zaldívar que no fuera mandado a “la guerra sin fusil”.

Lo anterior debido a que el ex morenista, indicó que las persona sque le proporcionaron las cifras al vocero de campaña de Claudia Sheinbaum “si saben que están maquillando datos”.

“Es verdad que el tamaño de una muestra no determina su calidad, pero muestras mal diseñadas por falta de casos si son afectadas por grandes limitaciones como márgenes de error” Gibrán Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano

A su vez, Gibrán Ramírez defendió a la ENVIPE 2023, pues recalcó que es crucial revisar el tamaño de muestra de la estadística, donde se puede apreciar “el margen de error en los cambios entre periodos de comparación”.

Finalmente Gibrán Ramírez refutó a Arturo Zaldívar, explicando la variación de las estadísticas no ha sido significativa, por lo que el argumento del ex ministro presidente de la SCJN “no muestra un cambio respecto de lo reportado por la ENVIPE”.

“Ya no se exponga, si le recomiendo (...) Cuiden a sus voceros, especialmente si han ofrendado ya su prestigio en el altar de la candidata (Claudia Sheinbaum)” Gibrán Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano

Mensaje para quienes le redactaron el tuit:

1. En este caso, la diferencia en el tamaño de la muestra es determinante y ello puede verse en el margen de error en los cambios entre períodos de comparación. No hay duda de que el último dato confiable es el de la ENVIPE 2023.

2. Las… https://t.co/x089RTSjRl pic.twitter.com/Z26WwbsSXI — Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) March 7, 2024

¿Cómo van los candidatos en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

La encuesta MetricsMx reveló que la candidata de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez , por más de 41 puntos porcentuales, mientras que Jorge Álvarez Máynez, ocupa el tercer puesto.

Así va la intención de voto de cara a las elecciones 2024:

Claudia Sheinbaum por Morena, PT y PVEM con el 61% de preferencia

Xóchitl Gálvez por PRI, PAN y PRD, con el 20% de preferencia

Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano con el 4.4% de preferencia

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.