Gerardo Fernández Noroña confronta a diputado que lo llamó “changoleón”

Gerardo Fernández Noroña, diputado de PT, por alguna razón u otra está dentro de la polémica del palacio legislativo de San Lázaro.

A Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, le pusieron el apodo de “changoleón” lo que se causó mucha molestia.

Durante la comparecencia de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, Gerardo Fernández Noroña pudo confrontar al diputado del PAN que le llamó de esa manera.

Tras subirse los ánimos en las discusiones en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña se encaró con el panista Jorge Triana.

Jorge Triana hizo varias referencias directas en Twitter, tanto al conflicto que sostuvo con el diputado del PT, así como del apodo “changoleón” que le puso.

En cuánto a el conflicto Jorge Triana tuiteo lo siguiente:

“Pues no, llegó muy bravo el #ChangoleonLegislativo, y ni un pelo me tocó… Es tan machista y misógino, que seguramente se reserva sus golpes para las mujeres. Un favor, ya no le digan #ChangoleonLegislativo, y ya NO le den RT a estos tuits, se enoja mucho el diputado.”

Jorge Triana/Twitter