La alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas es tema de la agenda del día debido a las declaraciones que hizo hace tiempo en una entrevista en el canal de Youtube Atypical Te Ve del emprendedor Carlos Alazraki.

Por sus declaraciones en la entrevista fue tema de la mañanera de AMLO del 26 de octubre. Dónde el presidente la toma como ejemplo de cómo piensan las personas conservadoras.

En la entrevista con Carlos Alazraki, la alcaldesa Sandra Cuevas dijo lo siguiente:

“Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, a mí no me gustan los pobres”

Sandra Cuevas