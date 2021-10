Gerardo Fernández Noroña ya tiene apodo; un panista lo llama “changoleón”

El diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, tiene nuevo apodo luego que el legislador del PAN, Jorge Arturo Espadas lo llamó “ changoleón legislativo ” en pleno debate de la Ley Federal de Ingresos en la Cámara de Diputados.

Las palabras del panista se dieron luego que Gerardo Fernández Noroña calificara de “prianaguados” a los legisladores de la oposición a quienes acusó de querer dar clases de como manejar la deuda pública cuando los últimos tres presidentes aumentaron la deuda.

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Vicente Fox entregó la Presidencia con poco más de 55 mil millones de dólares de deuda, Felipe Calderón con 125 mil millones de dólares en deuda y Enrique Peña Nieto con una deuda de 202 mil millones de dólares.

“Y ahora viene el PRI y el PAN aquí a darnos clases de como manejar la deuda [...] de ese tamaño es la hipocresía de los prianaguados”.

Gerardo Fernández Noroña los llamó por segunda ocasión “prianaguados” al criticar a un panista que, según el legislador del PT, agredió a la diputada Margarita García y luego se hizo la víctima durante una trifulca en el debate de la Miscelánea Fiscal 2022.

“Los paniaguados son hipócritas, ayer un diputado panista vino a golpear a la diputada Margarita y luego dice que él es agredido, los videos acreditan su absoluta cobardía y no han sido lo mínimamente decentes parea pedirle una disculpa a la diputada”, declaró en tribuna.

Aquí el momento en que Gerardo Fernández Noroña llama “prianaguados” a los legisladores de la oposición:

Fue entonces cuando Jorge Arturo Espadas tomó uso de la palabra y calificó de “changoleón legislativo” a Gerardo Fernández Noroña.

“Nada más para decirle a quien pone apodos, que igual le puedo decir que es un changoleón legislativo, a puñaladas iguales llorar es cobardía” Jorge Arturo Espadas

Aquí el momento en que Jorge Arturo Espadas llamó “changoleón legislativo” a Gerardo Fernández Noroña:

Los legisladores del PAN rieron y aplaudieron ante los dichos de Jorge Arturo Espadas quien también pidió que la Comisión de Ética revise los videos para que se sancione a los legisladores que cometieron agresiones durante el debate de la Miscelánea Fiscal 2022.

Gerardo Fernández Noroña criticó de nueva cuenta a los legisladores de oposición y los llamó farsantes por tomarse selfies mientras él hablaba en tribuna.

“Esa es la calaña de estos farsantes que según se toman selfies, pero sus teléfonos ya ni batería tienen, no tiene moral, no tiene principios, no tienen nada”, señaló Gerdo Fernández Noroña.