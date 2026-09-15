Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, negó haber tenido algún tipo de vínculo con Sergio Carmona, luego de los señalamientos de Gloria Molina, exsecretaria de Salud en su administración.

A través de redes, Cabeza de Vaca aseguró que Gloria Molina fue amenazada para grabar el video en el que lo acusa de facilitar contratos públicos a Sergio Carmona, quien es conocido como el rey del huachicol.

Cabeza de Vaca rechaza acusaciones sobre supuestos nexos con Sergio Carmona

Francisco García Cabeza de Vaca emitió un mensaje en el que aseguró que no existe evidencia que compruebe su relación con los Carmona, así como rechazó haber recibido dinero a cambio de proporcionar contratos.

“No tuve ni tengo ningún compromiso con ese par de criminales” Francisco García Cabeza de Vaca

Ante esto, el exgobernador pidió que cualquier acusación en su contra sea sustentada con pruebas y no con versiones que calificó como manipuladas o construidas con fines políticos.

Lo digo categóricamente: nunca tuve relación ni compromiso alguno con los hermanos Carmona. No recibí dinero, apoyos ni financiamiento.



Si el gobierno tiene pruebas, que las presente.



No permitiré que una mentira fabricada con fines políticos pretenda convertirse en verdad.… pic.twitter.com/UHEgdvANK5 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) September 15, 2026

Cabeza de Vaca afirma que Gloria Molina está siendo presionada

Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas, denunció un presunto esquema de corrupción durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

La exfuncionaria estatal reveló que, bajo órdenes de Cabeza de Vaca, se les otorgaron contratos irregulares a PERMAR y JOSER, empresas vinculadas con el rey del huachicol.

“Durante mi gestión recibí indicaciones directas del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas para adjudicar contratos de obra y servicios a las empresas del Grupo Industrial PERMAR y JOSER, por compromisos económicos y políticos, empresas vinculadas al señor Carmona”. Gloria Molina

Gloria Molina habría revelado esto ante las las investigaciones legales en su contra, en las que admitió que ella manejaba los asuntos técnicos, mientras que Francisco García Cabeza de Vaca controlaba la administración y finanzas.

Por su parte, Cabeza de Vaca reconoció el desempeño de Gloria Molina al frente de la Secretaría de Salud y aseguró que respeta su trayectoria, aunque consideró que sus recientes declaraciones forman parte de una circunstancia política.

“Comprendo a las presiones por las que fue usted sometida y sé, porque la conozco bien, que este video, que le obligaron a grabar, no refleja la realidad del trabajo y resultados que se dieron durante la gestión de la Secretaría de Salud”. Francisco García Cabeza de Vaca

Afirmó que ejercerá las acciones legales correspondientes ante cualquier acto de difamación y reiteró que responderá a los señalamientos, que buscan desacreditarlo, “con hechos”.