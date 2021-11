El diputado federal Gerardo Fernández Noroña aseguró que es una honra que lo llamen “changoleón” durante la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos 2022 hoy 11 de noviembre.

Al hacer uso de la palabra en la tribuna, Fernández Noroña recordó que el apodo pertenece a una persona en situación de calle que tomó fama durante el programa de televisión “Incógnito” conducido por Facundo.

Durante su participación en la discusión del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 en la Cámara de Diputados, Fernández Noroña rechazó que sea un insulto para él que lo llamen “changoleon”.

“Changoleón es un nombre que vive en la calle, nosotros hemos insistido que no hemos llegado a los más pobres, a los que no tienen nada y está gentuza piensa que me insulta comparándome con un indigente”

Gerardo Fernández Noroña