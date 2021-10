Ricardo Salinas Pliego niega entrevista a Hernán Gómez, el hermano de Facundo

Jajaja ahhh vas a seguir????



Mi tiempo lo invierto como se me da mi gana, con quién se me da mi gana y dónde se me de mi gana… por que es MI VIDA y cuido mucho en que la “invierto”… después de ver que usted es llorón y sensible, no tengo tiempo para usted.#BuenosDias 😌 https://t.co/Qgx4uPNHfL