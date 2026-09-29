Fernanda Tapia aclaró el origen de los más de 25 millones de pesos que declaró en 2025, luego de señalamientos sobre su patrimonio.

“Hoy quiero hacer una aclaración sobre una información que está circulando en medios en donde el tema principal es mi declaración patrimonial y puede prestarse a confusión así como fue tratado” Fernanda Tapia, directora de Radio Educación

En un comunicado y video difundidos en redes sociales, la directora de Radio Educación explicó que la cantidad corresponde principalmente a la venta de una casa adquirida en 2010 y reformada con un préstamo bancario, no a su salario como servidora pública.

En ese sentido, Fernanda Tapia reiteró que su declaración patrimonial es transparente y que Radio Educación mantiene sus instalaciones en óptimas condiciones.

Fernanda Tapia explica el origen de su patrimonio y responde cuestionamientos

La directora de Radio Educación explica que los 25 millones 493 mil 866 que declaró en 2025 no es el salario que recibe en la institución y tampoco es lo que genera con su trabajo en un año.

“Se está hablando de unos ingresos enormes de millones de pesos, una cifra que no es mi sueldo no solo como directora de Radio Educación, ni juntando cualquiera de mis trabajos” Fernanda Tapia, directora de Radio Educación

Fernanda Tapia dice que la mayor parte de la cantidad anteriormente expuesta, forma parte de la venta de una casa que adquirió en 2010 y la cual fue reformando con ayuda de un préstamo bancario.

En estos días se ha hablado mucho de mis ingresos.



Pero hay información importante que no contaron y que cambia por completo el contexto de esas cifras.



Creo que es importante compartir la información completa.



Gracias a quienes se han tomado el tiempo de escucharme. ❤️ pic.twitter.com/1yMeN94MeX — Fernanda Tapia‏ (@TapiaFernanda) September 29, 2026

La conductora vendió esta casa tras no poder pagar el préstamo que pidió y posteriormente adquirió un inmueble más pequeño.

“Es 2025 vendí ese inmueble (…) con el dinero de esa venta se pagó una hipoteca monstruosa y pude comprar una casita la mitad de tamaño y a la mitad o mucho menos del costo de lo anterior” Fernanda Tapia, directora de Radio Educación

Fernanda Tapia explica que la cantidad que percibió en 2025 corresponde a la venta de su casa y posteriormente compró otro inmueble de menor costo.

Fernanda Tapia y Radio Educación reitera que su declaración patrimonial es transparente

El jueves 28 de septiembre, Radio Educación compartió un comunicado compartiendo la misma información que detalló Fernanda Tapia en sus redes sociales.

Fernanda Tapia niega en esta comunicado que haya omisión en su trabajo como servidora publica y asegura que no ha descuidado sus labores.

“Es falso que en su declaración patrimonial no haya claridad o exista un ocultamiento de información; todos los movimientos, en relación a sus bienes inmuebles, están claramente señalados” Radio Educación

Radio Educación dio la misma información que Fernanda Tapia sobre sus ingresos declarados en 2025 y sobre la casa que vendió.

“Tanto su bien inmueble, como sus ingresos extraordinarios, se encuentran detallados en su declaración patrimonial, la cual es de acceso público” Radio Educación

Por último, Radio Educación asegura que sus instalaciones de Ángel Urraza como la planta transmisora están en óptimas condiciones y cuentan con el mantenimiento requerido.