Felipe Calderón acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de usar un simulador para el video del recorrido en tren de Buenavista hacia el aeropuerto Felipe Ángeles.

La acusación de Felipe Calderón es luego de que AMLO compartió el 5 de diciembre un video a sus redes sociales y en la parte final las ventanas se ven completamente blancas.

Felipe Calderón se unió a las críticas de otras personas, como Joaquín López-Dóriga, que dicen que AMLO usó un simulador para viajar al aeropuerto Felipe Ángeles.

Felipe Calderón aseguró que el recorrido de AMLO en el tren de Buenavista al Aeropuerto Felipe Ángeles que muestra en video y subió a redes sociales es falso.

Según Felipe Calderón dijo qu e el tren no existe y las imágenes están pregrabadas.

Además pidió que la jefa de redes de Presidencia, Ana Elizabeth García Vilchis, difunda el supuesto video falso en la sección “Quién es quién en la mentiras de la semana” de la mañanera.

“Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ‘no es falso pero se exagera’”.

Felipe Calderón