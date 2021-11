Felipe Calderón, el ex presidente de México, dijo en Twitter que la discusión sobre el desabasto de medicamentos acabó ya que es bueno que AMLO lo reconozca.

En el citado tuit, Felipe Calderón menciona “qué bueno que AMLO reconoce el desabasto de medicamentos”, pero reiteró que es un problema que se había negado en repetidas ocasiones.

Felipe Calderón añadió en su tuit que la negativa venía “acompañada del prejuicio en contra de las empresas, que logró destruir un sistema que era eficaz”.

Se acabó la discusión: sí hay desabasto de medicinas, el Presidente lo ha reconocido, y qué bueno. El problema es que lo habían negado reiteradamente. Con el prejuicio en contra de las empresas destrozaron un sistema eficaz. Aquí hay una explicación parcial de las causas: 👇 https://t.co/oJPuVHIaKl — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 12, 2021

Esta declaración la hizo después de citar otro tuit del analista de datos, Eugenio Sánchez, dónde muestra un artículo de Mexicanos contra de la corrupción y la impunidad que señala que del desabasto de medicamentos aumento este sexenio.

De acuerdo a este artículo que dice esta basado en la recaudación de los reportes del Informe de Transparencia de Salud, y tomando en cuenta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se aprecia el aumento en los últimos mese de 2019 de recetas no surtidas.

Además, según informes de distintas organizaciones que recaban datos como Nosotrxs, y el colectivo Cero Desabasto, reciben reportes en la plataforma cerodesabato.org de pacientes y profesionales de la salud que informan de esta problemática.

Aseguran haber recibido unos 6,413 reportes. Finalmente, en este mismo artículo menciona que la institución de salud que recibe más reportes es el IMSS con un total de 54 por ciento .

Mientras que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tiene un 21 por ciento, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tiene un 14 por ciento, y el 11 por ciento corresponde a otras instituciones de salud.

AMLO ya no quiere escuchar que hay desabasto de medicamentos

Después de que en el AICM ocurriera un paro total por la manifestación de los padres de los niños con cáncer por el desabasto de medicamentos, en una gira de AMLO en Colima dijo que ya no quiere escuchar que existe este problema.

Con esto se refería al secretario de Salud Jorge Alcocer, porque ya no quería escuchar más del desabasto de medicamentos porque no quería excusas y dijo también que el gobierno federal no podría dormir tranquilo hasta que se terminará este problema.