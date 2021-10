Felipe Calderón es atacado y elogiado a la vez en redes sociales por estar presente en la COP26 y por criticar a AMLO en su cuenta de Twitter.

Esta vez criticó a AMLO, porque el honor y buen nombre del ex panista están siendo afectados en palacio nacional y que según él no ve que las acciones que ha tomado la Fiscalía General de la República para proteger a AMLO, afecten el honor o buen nombre del presidente.

Felipe Calderón presente en la COP26 de Escocia

Son varios mandatarios del mundo que están presentes en la conferencia del cambio climático de COP26 de Escocia que organiza las Naciones Unidas.

En la COP26 fueron algunos políticos de México como Samuel García, el gobernador de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Cabe destacar que AMLO no fue a esta conferencia.

Pero quién sí fue, es el ex panista Felipe Calderón, así lo presumió en su cuenta de Instagram en una fotografía, donde detrás de él, se veía una de las mesas de la COP26.

En su publicación de la red social, escribió lo siguiente:

“Estoy Glasgow, Escocia, Reino Unido, para participar en la #COP26, sobre #CambioClimático. Terminó la ceremonia inaugural, y ahora se discute sobre la agenda de la reunión”.

Instagram de Felipe Calderón

Por lo que usuarios de esta red social le comentaron elogios su participación en la COP26.

Calderón critica a AMLO porque se siente falsamente acusado en su honor y es atacado en redes

El ex panista Felipe Calderón en su cuenta de Twitter, citando a un tuit de Marco Levario Turcott, el director de la revista Etcétera, dijo que es acusado falsamente desde palacio nacional o la fiscalía.

Claro, el honor y el buen hombre de todos los que hemos sidos falsamente acusados o mencionados desde el palacio nacional o la fiscalía, pues no importa. Solo del presidente, a quien curiosamente el honor y el buen nombre de los gobernados parece no parecerle de importancia. https://t.co/QexY4sp6TR — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 31, 2021

Tuit de Felipe Calderón

Lo anterior porque en el tuit de Marco Levario Trucott, comenta que el fiscal Alejandro Gertz Manero es un corrupto porque goza del favor presidencial.

El favor presidencial es debido a que, al considerar riesgos al honor y al buen nombre de AMLO, la Fiscalía General de la República (FGR), clasificó como información confidencial el número de denuncias interpuestas contra él en los tres años recientes.

Por lo que Felipe Calderón se siente acusado falsamente en su honor y el buen nombre haciendo alusión al tuit del director de la revista Etcétera, en el que dice que la FGR está protegiendo a AMLO para no dañar su honor y buen nombre.

Pero en Twitter el ex panista no fue tan elogiado como en Instagram porque hubo algunos usuarios que lo atacaron diciéndole que porque no mencionaba nada de los exfuncionarios de su gobierno que enfrentan la justicia en Estados Unidos.

Si, si y de García Luna, Cárdenas Palomino y demás secuaces ¿por qué sigues sin decir nada? — ¿Qué clase de criaturas somos? (@arturogaram) October 31, 2021

Tuit de respuesta a Felipe Calderón

Cabe recordar que estos exfuncionarios están enfrentando cargos por narcotráfico ante la justicia norteamericana como es Gerardo García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Publica del sexenio de Felipe Calderón.