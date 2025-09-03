La tarde de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025, miles de usuarios de compañías como Telcel, AT&T, TotalPlay, IZZI, entre otras, reportan intermitencias en servicio.

Testimonios señalan que las fallas en sus servicios se han presentado por varias horas, en donde sus celulares se han quedado sin señal o sus servicios de internet simplemente no funcionan.

A través de redes sociales usuarios han señalado a casi 10 compañías con intermitencias en su servicio, en una situación que se estaría generando a lo largo de todo el país.

De acuerdo con los reportes de usuarios, los servicios que presentan fallas son:

Telcel

AT&T

UNEFON

Movistar

Telmex

IZZI

Megacable

BBVA

Usuarios manifestaron que les es imposible realizar llamadas o enviar mensajes, así como tampoco pueden conectarse a internet utilizando sus datos móviles.