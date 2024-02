La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México para las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez Ruiz, habló de su encuentro con Felipe Calderón Hinojosa, expresidente del territorio mexicano.

El encuentro entre Xóchitl Gálvez y Felipe Caldeón se dio en Madrid, España , a donde la candidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD acudió el fin de semana para reunirse con mexicanos residentes del país europeo, previo a las elecciones 2024.

En su explicación Xóchitl Gálvez no secundo el comentario de aprecio y amistad que hizo el expresidente hacia ella en una fotografía difundida en redes sociales, pues inclusive la candidata dijo que Calderón llegó “como cualquier ciudadano” al encuentro.

A continuación te compartimos las palabras de Xóchitl Gálvez y si está arrepentida por fotografiarse con el expresidente, quien ha sido fuertemente criticado por su guerra contra el narco en México.

Xóchitl Gálvez habló sobre el encuentro que tuvo con Felipe Calderón en Madrid, España, el pasado domingo 11 de febrero, mismo que fue compartido y celebrado por el expresidente mexicano.

Su encuentro fue criticado por diferentes personajes, pues inclusive su contendiente a la presidencia y fiel de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, se lanzó contra Gálvez Ruiz por la foto con Felipe Calderón y aseguró que su estrategia de seguridad es regresar a la guerra contra el narco impuesta por el mandatario de 2000-2006.

No obstante, Xóchitl Gálvez aseguró que Felipe Calderón llegó al lugar del evento la mañana de ese domingo a registrarse como cualquier ciudadano mexicano, para ingresar al encuentro con ella; “se formó, entró, me saludó”, señaló la candidata presidencial.

“Se abrió este espacio con mexicanos que residen en Madrid, hicieron una convocatoria abierta, la gente se inscribió, por cierto super estrictos, quien no esta en la lista no puede pasar, y en la mañana me dicen que él llegó como cualquier ciudadano, se formó, entró me saludo y pues bien”.

Xóchitl Gálvez