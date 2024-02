El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de México de la coalición PAN, PRI y PRD, por su gira en Estados Unidos; “los de la DEA no van a votar”, le dijo.

En un intento por levantar los números en las encuestas rumbo a las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez inició una gira por Estados Unidos el 1 de febrero de 2024, donde protagonizó episodios de todo tipo.

La candidata le solicitó al gobierno de Estados Unidos vigilar el proceso de las elecciones 2024, pues aseguró recibir “ataques sistemáticos” del presidente durante las conferencias mañaneras.

Sin embargo, durante su intervención también le hizo una solicitud incomprensible al presidente Joe Biden, pues evidenció su falta de dominio para hablar en inglés:

“Presidente Biden, yujab tu wok da tok (you have to walk the talk)”

Xóchitl Gálvez