“A muchos no les conviene que se sepa la verdad”, expresó Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien fue citado a audiencia esta mañana, donde se le dictó prisión preventiva.

Emilio Lozoya Austin fue convocado a la audiencia por el caso Odebretch y explicó que “hay mucha gente a la que no le conviene, hay medios de comunicación que recibieron dinero y no les conviene que yo esté libre”.

Emilio Lozoya es señalado como presunto beneficiario de la constructora brasileña por la cantidad de 10 millones de dólares.

Emilio Lozoya se declara “inocente” pese a prisión preventiva

A pesar de que el juez Artemio Zúñiga le dictó prisión preventiva, Emilio Lozoya, se declaró “inocente”.

Esto último porque el exdirector de Pemex aseguró estar llegando a un acuerdo con las partes implicadas para hacer una reparación de daño.

Pese a que él dice no tener responsabilidad alguna en el caso pues fue “instrumentalizado”.

Emilio Lozoya llegando al Reclusorio Norte (El Universal / Twitter)

¿Qué significa que una persona sea “instrumentalizada”?

Según la Real Academia Española (RAE), la instrumentalización es la acción y efecto de instrumentalizar, es decir, “utilizar algo o alguien como instrumento para conseguir un fin”.

En palabras de Márquez Cárdenas, “lo que caracteriza esencialmente a ésta (la instrumentalización) es la actuación de la persona utilizada como instrumento por otra para la comisión de un delito”.

No obstante, el hecho de que la persona sea instrumentalizada no implica que ésta no sea responsable del delito pues puede manifestar la pista para dar con el autor.

Por ello, Emilio Lozoya, fue sentenciado a prisión preventiva, pues la Fiscalía General de República lo señaló de contar dos millones de euros para realizar una posible fuga.

El exdirector de Pemex cuenta además, con una red familiar fuera del país que le ayudaría a resguardarse en lo que es buscado por autoridades nacionales.

Santiago Nieto. (Mario Jasso / Mario Jasso/Cuartoscuro)

Santiago Nieto respalda decisión de prisión preventiva contra Emilio Lozoya

Santiago Nieto, cabeza de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respaldó la decisión del juez Zúñiga de otorgar prisión preventiva a Emilio Lozoya.

Fue por medio de su Twitter que, el servidor público declaró que la dependencia estuvo presente durante la comparecencia del exdirector de Pemex y en la cual también manifestó estar a favor de la postura de la FGR.