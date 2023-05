El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió a José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán: “Mis hijos no son corruptos,” aseguró.

En la conferencia mañanera de hoy 4 de mayo, AMLO respondió a los señalamientos que han hecho en contra de sus hijos José Ramón y Andrés Manuel, a quienes defendió de Carlos Loret de Mola y otros periodistas.

La declaración del presidente se dio luego de que el periodista de LatinUs hizo publico que amigos de Andrés Manuel López Beltrán presuntamente se hicieron beneficiarios de contratos millonarios en el gobierno.

Miseria periodística y opositora. No pudieron con AMLO, ahora acosan a su familia

Además, también responde a la acusación sobre la Casa Gris y el domicilio que actualmente habita José Ramón con su familia, a donde, según AMLO, lo acosan.

El presidente de México aseguró que el reportaje que publicó Carlos Loret de Mola, en donde acusa a los hijos de AMLO de hacer negocios para favorecer a sus hallegados, es rotundamente falso.

Por lo que AMLO solicitó al periodista que de tener pruebas de sus acusaciones las presente en la Fiscalía, aunque señaló que no lo hara porque es falso.

Además, aseguró que sus hijos no tienen nada que ver con los contratos entregados a los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, pues sus hijos “no son corruptos”.

Añadió que ni José Ramón ni Andrés Manuel son como Carlos Loret de Mola , que ha vendido montajes periodisticos para lograr tener su actual poder adquisitivo.

“Mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, o sea nada que ver con Loret de Mola, que se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro”

Y aunque el presidente indicó que, efectivamente, algunos de los amigos de sus hijos tienen contratos con el gobierno, no existe ninguna ilegalidad ni conflicto de interéses en el tema.

“Algunos sí son amigos de mis hijos, pero hagan la cuenta, vean el reportaje, no es nada, es una desesperación, es calumnia, no hay ni conflicto de intereses, no hay ningún problema”

AMLO