Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aseguró que se siente arrepentida de la cercanía que tuvo con Enrique Peña Nieto, pero más lamenta haberle brindado su apoyo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 acusada de desviar más de 200 millones de dólares en recursos públicos destinados al magisterio.

La detención de la líder sindical del SNTE se dio durante el gobierno de Peña Nieto, cuando se discutía la reforma educativa.

Elba Esther Gordillo aceptó, en entrevista con Carlos Loret de Mola para Latinus, que se equivocó al creer en Enrique Peña Nieto.

Asimismo, recordó que para las elecciones presidenciales, ella al frente del SNTE, apoyó al expresidente, quien durante su gobierno la encarceló por el desvió de recursos públicos.

“Lo apoyamos. Lo apoyé, creí en él. No es la primera vez que me equivoco”

Además, Elba Esther Gordillo,dijo que también lo apoyaron con “muchas cosas” como en el TUCOM, movimiento organizado contra Roberto Madrazo, quien quería ser el candidato del PRI a la presidencia en 2006, llamado “Todos Unidos con México”.

De acuerdo con Elba Esther Gordillo, Enrique Peña Nieto se enojó con ella cuando no le consultó la sucesión de la dirigencia en el SNTE.

Sin embargo, aclaró que desde que el sindicato se volvió autónomo, dichas decisiones no debían ser consultadas con el presidente, entonces Peña Nieto, quien es investigado por transferencias por más de 26 millones de pesos entre 2013 y 2022 de México a España.

Elba Esther Gordillo aseguró que fue detenida y privada se su libertad por su convicción por defender los derechos de los trabajadores de la educación y no por delitos.

“Ese no fue un pecado, fue una convicción. Tengo pecados, no soy pura, tengo mis claros, mis oscuros pero eso no era un pecado, era una convicción era un compromiso. Creo que fui congruente con mis principios”

Por otra parte, reconoció que también se equivocó con AMLO, a quien también apoyo electoralmente en su búsqueda de la presidencia.

Elba Esther Gordillo aseguró que por el actual presidente no siente “ni amor ni odio” sino decepción, debido a que la ha catalogado como una persona corrupta.

Sin embargo, aclaró que “sus adjetivos” ya no la ofenden porque “es corrupto también el que miente” y que solapa a su familia en sus ilícitos.

Así, Elba Esther Gordillo llamó corrupto a AMLO por mentir y además aseguró que el presidente no trabaja en favor del pueblo.

“El otro tema de sus adjetivos hoy ya no me ofenden porque es corrupto también el que miente. Es corrupto el que no ejerce el poder en servicio de los demás, es corrupto el que solapa a su familia en ilícitos, pero sobre todo cuando los valores y los principios a los que se comprometió uno, no los cumple”

Elba Esther Gordillo