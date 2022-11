La exideresa sindical, Elba Esther Gordillo, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a ponerse a trabajar, en lugar de culpar a los conservadores.

De acuerdo con la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), AMLO se dedica a evadir sus fracasos con “excusas del pasado”.

Por ello, Elba Esther Gordillo llamó al presidente a dejar de buscar culpables y mejor trabajar “seriamente” en la resolución de los problemas en el país.

Elba Esther Gordillo aseguró que AMLO decide culpar a los opositores de su gobierno como ex cusa para evadir los fracasos de su gobierno.

Asimismo, la exlideresa del magisterio afirmó que para AMLO es más fácil buscar excusas del pasado, e incluso inventar nuevas, para no hablar sobre sus errores del presente.

Elba Esther Gordillo pidió “con todo respeto” al presidente, que deje de buscar culpables en quienes llama conservadores y se dedique a trabajar en la resolución de los problemas graves que tiene México.

Cabe recordar que el pasado 29 de septiembre, Elba Esther Gordillo reconoció en entrevista con Carlos Loret de Mola que se arrepiente de haber apoyado a AMLO para que llegara a la presidencia.

Por ello, ahora le reclama mayor trabajo para resolver los “problemas del presente” y menos en buscar excusas para ocultar fracasos.

Elba Ester Gordillo dijo que, si bien no siente odio por el presidente, sí siente decepción de la forma en que ha llevado el tema de la oposición en el país.

Asimismo, reclamó que la haya calificado como corrupta y lamentó que para el presidente “todo lo que no es él, es malo”.

Además, dijo que si AMLO no trabaja en favor del pueblo, como prometió en campaña, entonces el corrupto es él, al no ejercer su poder en servicio de los demás.

“El otro tema de sus adjetivos hoy ya no me ofenden porque es corrupto también el que miente. Es corrupto el que no ejerce el poder en servicio de los demás, es corrupto el que solapa a su familia en ilícitos, pero sobre todo cuando los valores y los principios a los que se comprometió uno, no los cumple”

Elba Esther Gordillo