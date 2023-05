Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizara una acusación en contra de Elba Esther Gordillo, “la maestra” negó lo dicho y confesó amenaza de parte del ex presidente Felipe Calderón.

Durante la conferencia mañanera del 28 de abril, entre varios temas, AMLO mencionó la situación del Insabi, declarando que eliminarlo busca terminar de limpiar todo el sector salud de la corrupción.

AMLO hizo alusión al ISSSTE y a Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue su director durante gran parte del sexenio de Felipe Calderón; de acuerdo con el presidente de México, el veracruzano dejó al instituto “como un cascarón”: Sin nada.

La acusación directa que AMLO hizo en contra de Elba Esther Gordillo es que fue ella la que impuso a Miguel Ángel Yunes Linares en la dirección del ISSSTE para saquearlo.

El martes 2 de mayo, Elba Esther Gordillo mediante su cuenta de Twitter respondió a AMLO sobre la acusación en su contra e indicó que en realidad el defensor de Miguel Ángel Yunes Linares era Felipe Calderón quien incluso la amenazó por rechazarlo.

Dicho comunicado comienza con: “Ahí la espero con el ejército”, respuesta de cuando le advirtió que los maestros querían tomar las instalaciones del ISSSTE como protesta en contra del manejo de Yunes.

“Cuando me comentó que ‘Yunes estaba haciendo bien su trabajo’ no me dejó más alternativa que advertirle que tomaríamos las instalaciones del ISSSTE y justo esa fue su respuesta ‘ahí la espero con el ejército’”.

Elba Esther Gordillo, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación