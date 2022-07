El reportero Rodolfo Montes denunció en la mañanera de AMLO de este 20 de julio, que fue amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pero sospecha de alguien más, de un servidor público.

Al término de la conferencia mañanera de AMLO de hoy, el periodista independiente, Rodolfo Montes, pidió que escucharan su denuncia cuando el presidente ya se iba.

AMLO regresó a escuchar y el reportero le dijo que el 8 de julio pasado recibió una llamada donde lo amenazaban de muerte, por lo que tuvo que huir con su familia del estado donde vivía, Quintana Roo.

El reportero Rodolfo Montes confirmó que recibió ayuda de l Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para salir de Quintana Roo pero dijo que le avisaron sobre el retiro de las escoltas.

“Tuvieron bien apoyarme, me sacaron con escoltas de Quintana Roo, pasé por Tabasco, Veracruz, Puebla y Campeche pero el Mecanismo ahorita me está retirando las escoltas”.

El periodista dijo que hasta ahora ha recibido apoyo de Jesús Ramírez Cuevas; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; y el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas.

También le dijo al presidente AMLO que por la amenaza en su contra, la madrugada de este 20 de julio, su hija se vio obligada a salir del país.

Como respuesta, el presidente de México le aseguró a Rodolfo Montes que lo seguirán apoyando y comisionó a la secretaria Rosa Icela a quedarse con el reportero para atender su caso.

Al señalar que las amenazas vienen del CJNG, el periodista pidió que si Nemesio Ceguera , líder del cártel, “le ha puesto precio a mi cabeza”, que se lo haga saber por cualquier medio.

Aunque reiteró sus sospechas sobre alguien más, a un servidor público que están ocultando, por lo que señaló que ratificará su denuncia en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) y presentará pruebas contra dicho funcionario.

“Te vamos a proteger siempre, cuenta con nosotros, tienes todo nuestro apoyo, no estas solo y los que están amenazando que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie porque no tenemos relaciones de complicidad con nadie y lo más importante es la vida, van a estar ustedes siempre protegidos, apoyados por nosotros, todo nuestro apoyo”.

AMLO