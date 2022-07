El periodista Rubén Haro sufrió un ataque a balazos en Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme, Sonora, pero resultó ileso.

Se trata del periodista Rubén Haro, dueño del portal ‘Las Noticias de la Red’, quien informó de lo acontecido a través de una publicación en sus redes sociales.

De acuerdo con el periodista, el ataque armado se suscitó durante las primeras horas de este domingo 17 de julio en Ciudad Obregón, Sonora, pero reportó que se encuentra ileso y que sólo fue el susto.

“Referente a la agresión armada que sufrí durante las primeras horas de este día en Ciudad Obregón; Gracias a Dios me encuentro ileso, solo me quedo con el gran susto que me llevé”.

Periodista Rubén Haro