En redes sociales sigue la polémica por los “Relojes del Bienestar”, esta vez debido a una publicación que evidenciaría que el reloj con el rostro Luisa Alcalde Luján ya era protagonista desde septiembre de 2024.

Fue el periodista Salvador García Soto el primero en asegurar que militantes de Morena habían recibido relojes personalizados con el rostro de la lideresa de Morena, acto que calificó como “culto a la personalidad”.

Aunque la existencia de este reloj fue rápidamente desmentido por Luisa Alcalde Luján, una publicación en su propio perfil de Instagram mostraría la pieza de joyería, y que incluso, era protagonista desde septiembre de 2024.

¿Es real el reloj de Luisa Alcalde Luján? Publicación mostraría que ya era protagonista desde septiembre de 2024

Luego de la polémica por el reloj con el rostro de Luisa Alcalde Luján, que fue evidenciado en X por el periodista Salvador García Soto, se revelaron pruebas que mostrarían su existencia desde septiembre de 2024.

La primera y más importante fue compartida por Luisa Alcalde Luján el 22 de septiembre en su perfil de Instagram, fecha que coincide con su nombramiento como dirigente nacional de Morena en el VII Congreso Nacional.

En dicha publicación se aprecia en primer plano el presunto reloj que se le atribuye a Luisa Alcalde, el cual tiene la misma imagen de su rostro, los detalles dorados en los bordes, además de la misma correa negra que mostró Salvador García Soto.

Previo a darse a conocer su publicación en Instagram, Luisa Alcalde dijo que el reloj con su rostro formaba parte de una campaña de desprestigio, asegurando que en Morena está al servicio del pueblo, no de sus militantes ni dirigentes.

El reloj en las fotos de la galería en Instagram de Luisa María Alcalde Luján por la renovación de la dirigencia de Morena del 22 de septiembre de 2024 (Cortesía)

Reloj de Luisa María Alcalde compartido por Salvador García Soto (Salvador García Soto via X )

La galería de fotos en Instagram de Luisa Alcalde Luján en la que el reloj con su cara fue el protagonista

En la cuenta de Instagram de Luisa Alcalde Luján aún se encuentra publicada la galería de fotos en la que el reloj con su cara es protagonista.

Las 11 fotografías de la cuenta en Instagram, que compartió el 22 de septiembre de 2024, dan cuenta del Congreso Nacional en el que se renovó la dirigencia de Morena y que contó con la presencia de Claudia Sheinbaum, entonces presidenta electa de México.

El texto que acompaña a la galería de fotos en Instagram, es el siguiente:

En esta nueva etapa, nuestros adversarios aseguran que Morena no será nada sin el Presidente AMLO. Confundidos, se burlan de las palabras de admiración y de cariño sincero que le dedicamos. Tienen razón que lo vamos a echar de menos y que lo vamos a extrañar, pero lo que no saben es que la forma de demostrarle gratitud y cariño, es siguiendo su ejemplo y cuidando su legado. Estamos todas y todos obligados a ello. No les vamos a fallar. Luisa María Alcalde Luján

Fotos de la galería en Instagram de Luisa María Alcalde Luján por la renovación de la dirigencia de Morena del 22 de septiembre de 2024 (Cortesía)

Fotos de la galería en Instagram de Luisa María Alcalde Luján por la renovación de la dirigencia de Morena del 22 de septiembre de 2024 (Cortesía)

Fotos de la galería en Instagram de Luisa María Alcalde Luján por la renovación de la dirigencia de Morena del 22 de septiembre de 2024 (Cortesía)

Fotos de la galería en Instagram de Luisa María Alcalde Luján por la renovación de la dirigencia de Morena del 22 de septiembre de 2024 (Cortesía)

Fotos de la galería en Instagram de Luisa María Alcalde Luján por la renovación de la dirigencia de Morena del 22 de septiembre de 2024 (Cortesía)

Fotos de la galería en Instagram de Luisa María Alcalde Luján por la renovación de la dirigencia de Morena del 22 de septiembre de 2024 (Cortesía)

Fotos de la galería en Instagram de Luisa María Alcalde Luján por la renovación de la dirigencia de Morena del 22 de septiembre de 2024 (Cortesía)

El reloj en las fotos de la galería en Instagram de Luisa María Alcalde Luján por la renovación de la dirigencia de Morena del 22 de septiembre de 2024 (Cortesía)

Fotos de la galería en Instagram de Luisa María Alcalde Luján por la renovación de la dirigencia de Morena del 22 de septiembre de 2024 (Cortesía)

“Imagen es absolutamente falsa”, aseguró Luisa Alcalde Luján sobre el presunto reloj con su rostro

Previo a revelarse la publicación que sugiere que el reloj de Luisa Alcalde Luján ya era protagonista desde 2024, la lideresa de Morena calificó de falsa la imagen pues “Morena no financia ni distribuye relojes con la cara de sus dirigentes”.

“Es obvio que se trata de una campaña que pretende desprestigiarnos” sentenció Luisa Alcalde Luján, agregando que su partido no regala relojes y que, más bien, es el periodista Salvador García Soto quien debería revelar sus fuentes.

Bajo ese mismo argumento, señaló que Morena es un instrumento de lucha al servicio del pueblo, que no pretende homenajear con relojes a sus afiliados ni a sus dirigentes.