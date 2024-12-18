La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, advirtió que no se tolerarán irregularidades y que deben investigarse acusaciones de contratos entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Y es que en días anteriores, Adán Augusto López y Ricardo Monreal protagonizaron una pelea debido al Presupuesto de Egresos 2025 y la reducción que se implementará en el Senado.

En consecuencia, Adán Augusto López, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, acusó a Ricardo Monreal de contratos irregulares durante su gestión en la anterior legislatura.

Si bien Ricardo Monreal y Adán Augusto López presuntamente ya hicieron las paces y la periodista Leticia Robles de la Rosa compartió que los contratos no presentan los montos dichos por el senador, el problema sigue escalando.

Luisa Alcalde advierte que Morena no tolerará irregularidades por acusaciones entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal

Fue ante medios de comunicación que Luisa Alcalde advirtió que se deben investigar las irregularidades denunciadas por Adán Augusto López contra Ricardo Monreal.

Igualmente Luisa Alcalde declaró que sin importar quién sea, en este caso los coordinadores de la bancada de Morena en el Legislativo, no puede haber impunidad en ningún caso, especialmente en recursos públicos.

Por lo mismo, Luisa Alcalde invitó que se investiguen las acusaciones de Adán Augusto López y Ricardo Monreal, de parte de las autoridades competentes, ya que Morena apoya la denuncia obligatoria.

Y es que Luisa Alcalde destacó que Adán Augusto López debe presentar las denuncias por las irregularidades manifestadas contra Ricardo Monreal, porque de otra manera se convertirá en cómplice, hecho que Morena no tolerará.

Aunque también descartó que el problema entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López perjudique la unidad de Morena, ya que la dirigente de Morena confía que como líderes optarán por mantener dicho principio y estarán a la altura de las circunstancias, pues no sólo se trata de Adán Augusto López o Ricardo Monreal, sino que son coordinadores de Morena, por lo que deberán resolver sus diferencias.

“No seremos cómplices”



Luisa María Alcalde, dirigente nacional de MORENA pide denunciar e investigar las irregularidades, que se habrían detectado en el senado como lo informó Adán Augusto López

Luisa Alcalde acudió a reunión entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal con Segob

Por otra parte y aunque no fue vista en las imágenes, Luisa Alcalde afirmó que asistió a la reunión entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal con Rosa Icela Rodríguez.

Al respecto, Luisa Alcalde mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Ricardo Monreal y Adán Augusto López que mantengan la cabeza fría sin calentar los ánimos.

Especialmente, tal como señaló la dirigente nacional de Morena, se trata de dos políticos de amplia trayectoria con muchos años dentro de Morena, en medio de un intenso proceso legislativo, que ha sido una hazaña.

Por lo mismo, Luisa Alcalde declaró que la división no puede venir internamente en Morena, por lo que como dirigentes, tienen a responsabilidad de cuidar la unidad, hecho que manifestó en redes sociales.