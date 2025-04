Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicó un video a través de redes sociales para mandar un desesperado mensaje al partido y al mundo.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se defendió de las críticas de otros políticos y aseguró que no es perfecto, pero que seguirá “ de pie” ante las adversidades.

Este desesperado mensaje surge después de la detención de Walter Olivera, quien fue director de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno en Campeche.

Alejandro Moreno lanza desesperado mensaje; “no soy el político perfecto, ni lo seré”, dijo

Este lunes 31 de marzo, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, publicó un desesperado mensaje para decirle al mundo que no es perfecto, luego de varias críticas que ha recibido.

“No soy el político perfecto ni lo seré. Si quieres hacer feliz a todos, ponte a vender helados. Yo no estoy aquí para caerle bien a todos, estoy aquí porque doy la cara, porque no me doblo y estoy aquí para defender a la gente”, aclaró.

Asimismo, Alejandro Moreno aseveró que seguirá en pie “porque la política no es para tibios ni para timoratos”, sino para los políticos que enfrentan los retos, sin excusas.

Alejandro Moreno asegura que el PRI volverá a ganar y regresará

Dado que gran parte del Congreso de la Unión, Congresos locales, alcaldías municipales y gubernaturas están ocupados por Morena y sus aliados, Alejandro Moreno adelantó que el PRI regresará.

“En esta lucha, solo hay dos opciones: vencer o rendirse y yo jamás me voy a rendir y estoy seguro de que juntos vamos a regresar y vamos a volver a ganar”, dijo Alejandro Moreno en el video.

Asimismo, Alejandro Moreno aseguró que en estos “tiempos duros”, México no necesita los discursos bonitos de los políticos, sino “necesita líderes con determinación y con mucho carácter “.