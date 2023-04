El experto en moda Edy Smol, quien además es simpatizante de Morena, se lanzó en defensa de la estrategia “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la Cámara de Diputados.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, como parte del foro “Violencia y Discriminación en redes sociales”, Edy Smol defendió la estrategia de AMLO conocida como “abrazos, no balazos” ante diputados de Morena, del Partido Verde y funcionarios del Instituto de la Juventud.

El influencer político afín a Morena sostuvo que AMLO centró su estrategia de seguridad en que “no se genere violencia que genere más violencia”.

“Han querido criticar del presidente: cuando sacó ‘abrazos y no balazos’, lo hizo con el fin de que no se genere violencia que genere más violencia” Edy Smol

Para argumentar a favor del “abrazos, no balazos”, el critico de moda citó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, correspondiente al primer trimestre de 2023, que según él muestra cómo “bajó el índice de robo, de violencia, y el índice de muchas incidencias de violencia que traemos heredadas”.

Ya estamos en la

Honorable Cámara de Diputados

🇲🇽La casa de pueblo🇲🇽 pic.twitter.com/HBBosCWJMh — 💭EDYSMOL (@EdySmol) April 19, 2023

Edy Smol también defiende los programas sociales del gobierno de AMLO

Tras defender la estrategia de “abrazos, no balazos” de AMLO, Edy Smol hizo lo propio con los programas sociales del gobierno federal.

Dijo estar a favor de la “transformación”, pues a su consideración es un proyecto a favor del bienestar colectivo de México mediante programas sociales para los más necesitados.

“(...) Por eso estoy en pro de esta transformación, porque me di cuenta que es un proyecto a favor del bienestar colectivo de toda la nación y que no se puede apretar un botón después de décadas en un segundo y decir ‘no den programas sociales’ como ningunean, porque también ningunean a los que reciben programas sociales y le dicen maiceados y les dicen morenacos”, apuntó Edy Smol.

El llamado “gurú de la moda en México” sostuvo que la sociedad mexicana está sufriendo gracias a toda la irresponsabilidad de gobernantes que por décadas “se dedicaron a aplastar al pueblo, a generar solamente riqueza para ellos, sectorial, hacerlos a un lado, a no garantizarles desde nacimiento ningún tipo de equidad de oportunidad”.