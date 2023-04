Edy Smol, mejor conocido como el gurú de la moda en México, dijo preferir a Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 por una polémica razón.

El fashionista fue entrevistado por Hernán Gómez para El Octágono, donde habló de una serie de temas, entre ellos, la sucesión presidencial, donde elogió las capacidades de la jefa de gobierno de CDMX.

“A mí me emociona (que llegue) una mujer con sus características, como doctora y con su expertise como alcaldesa, secretaria de Medio Ambiente en CDMX y luego tener a su cargo la ciudad más conflictiva...”

Hernán Gómez interrumpió y le dijo “¿Te gusta ese pefil?” Y Edy Smol le respondió “No, pero te explico porqué. Me caes muy bien, pero nunca voy a dejar que ningún periodista me meta en el ruedo de las etiquetas”.

Claudia Sheinbaum en entrevista con eldiario.es (Rodrigo Jardón)

Edy Smol: Marcelo Ebrard, a diferencia de Claudia Sheinbaum, “no brincó a ningún lado”

Hernán Gómez profundizó y le preguntó a Edy Smol sobre Marcelo Ebrard respecto a Claudia Sheinbaum. “¿Qué piensas del perfil de Ebrard, te gustaría?”, le preguntaron al gurú de la moda.

Edy Smol también reconoció la experiencia de Marcelo Ebrard al frente de la CDMX y como secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de AMLO, pero el fashionista argumentó un detalle:

“A mí me da cosa un tema con él, que a diferencia de Claudia, ella no brincó a ningún lado. Claudia es DNA del movimiento, no brinco del PRI y en el caso de Marcelo sí. A mí eso no me da la misma garantía”, dijo.

Me gusta porque es leal, porque demostró su lealtad en las vacas flacas de AMLO y en las vacas gordas. Cuando López Obrador no tuvo cargo y todo mundo se le vino encima, ella se quedó firme. Nunca se movió a otro lado. Se pudo haber colocado donde quisiera... Edy Smol, el "gurú de la moda".

“A mí me dolería que no se continuara el proyecto alternativo de nación”, sentenció.

Marcelo Ebrard (Marcelo Ebrard Twi)

Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX

Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard son fuertes candidatos para las elecciones presidenciales en México de 2024.

En ese sentido, su aprobación se mide en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX.

Según dicha encuesta, con fecha del 10 de abril de 2023, la jefa de Gobierno tiene una aprobación de 31.3%.

Mientras que el secretario de Relaciones Exteriores cuenta con un respaldo popular del 24.8%.