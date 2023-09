Eduardo Verástegui, actor que registró su candidatura independiente rumbo a las elecciones 2024, aseguró que sus aspiraciones no van a dividir el voto de la oposición.

De acuerdo con Verástegui, le pidieron no inscribirse como candidato independiente para no afectar las votaciones a favor de la futura candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quien superó por 15 puntos a Beatriz Paredes.

Al ser nombrada la coordinadora del Frente, Gálvez compartió la fecha en la que se alejará de la Cámara de Senadores para continuar con el trabajo rumbo a las elecciones presidenciales.

Eduardo Verástegui aseguró que pese a las acusaciones que se están haciendo contra él, por supuestamente buscar dividir el voto de la oposición, él no tiene dichas intenciones.

El también productor, resaltó que le dijeron que no buscara la candidatura independiente para no dividir, cuando “el país ya estaba dividido”.

Asimismo, dijo que en México la ciudadanía ahora solo tiene la opción de “votar por el menor de todos los males” pues, según las consideraciones de Eduardo Verástegui, las opciones actuales “son igualitas”.

“Eduardo Verastegui va a dividir el voto. Me han llamado no saben cuántas personas, amigos, empresarios, compañeros del medio artístico, incluso familiares: vas a dividir, bájate por favor, por favor, te lo pedimos, no seas aspirante a candidato. A ver, dos cosas…el país ya está dividido, la diferencia es que antes no había una opción que representara a la gran mayoría de los mexicanos. Los que creemos en la familia, en los valores, en el trabajo. Hoy hay una opción que antes no había”

Eduardo Verástegui