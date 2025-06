Dora Martínez Valero, ex candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se autodenominó como Dora la Transformadora, se solidarizó con la activista Laisha Wilkins ante una sanción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En fechas recientes, el TEPFJ notificó a Laisha Wilkins sobre una denuncia de Dora Martínez Valero, por la cual se le pidió explicar el contenido de una publicación en sus redes sociales en la que comentó una noticia de la ex candidata a ministra.

Sin embargo, la ex aspirante Dora la Transformadora lamentó la medida del TEPJF y se solidarizó con Laisha Wilkins, luego de que la activista publicó el contenido de la notificación en sus redes sociales.

El 21 de junio, la ex candidata a ministra de la SCJN conocida como Dora la Transformadora, lamentó una notificación del TEPJF en contra de la activista Laisha Wilkins, con la cual se le pidió aclarar el contenido de una publicación en redes sociales.

En esa relación de ideas, Dora Martínez Valero se solidarizó en su cuenta de X con Laisha Wilkins con el siguiente mensaje:

“Lamento que estés viviendo esto por una denuncia que no es en tu contra. Me solidarizo contigo y yo misma he evidenciado todo lo que el INE hizo mal en esta elección”.

Dora Martínez Valero