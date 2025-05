Dora la Transformadora aprovechó la celebración del Día de las Madres este 10 de mayo para hacer campaña como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de redes sociales, Dora Martínez Valero compartió un video con su madre, quien también se llama Dora, y ambas invitaron a votar el próximo 1 de junio por la candidata a la SCJN.

Para esta jornada electoral que se llevará a cabo, por primera vez en México, el próximo 1 de junio, se elegirán a:

Ministras y ministros de la SCJN: 9 plazas

Magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 2 plazas

Magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF: 15 plazas

Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial: 5 plazas

Magistradas y magistrados de circuito: 464 plazas

Juezas y jueces de distrito: 386 plazas

Elecciones 2025 Poder Judicial (INE / Tomada de X)

Dora la Transformadora, candidata a ministra de la SCJN, hace campaña en el Día de las Madres

La mamá de Dora la Transformadora recordó que cuando fue líder sindical defendió a las y los trabajadores y su hija Dora la acompañó en esa lucha desde pequeña, e invitó a votar por ella.

Por su parte, la candidata a ministra de la SCJN agradeció a su madre por enseñarle a luchar siempre por la justicia:

“Gracias a ella aprendí que luchar por la justicia no es un trabajo, sino uno una forma de vida y me siento muy orgullosa que así me lo haya enseñado”, dijo la candidata en su video.

Dora la Transformadora hace campaña en pleno Día de las Madres. (Captura de pantalla)

Dora la Transformadora aprovecha el 10 de mayo para hacer campaña; quién es la candidata a ministra de la SCJN

Dora Alicia Martínez Valero es una de las 64 candidatas y candidatos a ministros de la SCJN, que durante su campaña para las elecciones del Poder Judicial se ha autonombrado “Dora la Transformadora”.

La candidata 19 a ministra de la SCJN en las elecciones 2025 del Poder Judicial, Dora Martínez Valero, cuenta con experiencia en el servicio público, pues fue legisladora federal años atrás.

Dora la Transformadora es la candidata 19 que va a competir por una silla en la SCJN en la jornada del próximo 1 de junio y estudió lo siguiente:

Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila

Maestría en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla

Para concluir su video de este 10 de mayo, Dora la Transformadora y su mamá invitaron a votar por la candidata 19 en la boleta morada de las próximas elecciones del Poder Judicial.