La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recomendó ver la película ‘Fraude: México 2006′, dirigida por el cineasta Luis Mandoki, al hablar sobre la reforma electoral que impulsa su gobierno.

La película ‘Fraude: México 2006′ es un documental del año 2007, el cual hace una crónica del presunto fraude electoral registrado en las elecciones presidenciales de 2006 en México que dieron la victoria al panista Felipe Calderón frente a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A continuación, te contamos dónde ver la película ‘Fraude: México 2006′ en YouTube.

Película ‘Fraude: México 2006′: Dónde verla en YouTube

¿Dónde ver la película ‘Fraude: México 2006′? Una de las opciones gratuitas está en el canal de YouTube del usuario Marco Belmont.

En dicho canal de YouTube está el documental completo de Luis Mandoki con el título: “Fraude México 2006 (Película completa) [2007]”. Cópialo en el buscador de la plataforma y podrás acceder al contenido de forma gratuita.

Aunque si prefieres una opción de mayor calidad de video, puedes comprar o rentar la película en formato digital por medio de Google Play Movies.

Google Play Movies es una opción segura de ver la película ‘Fraude: México 2006′ y otros contenidos de forma oficial.

Película 'Fraude: México 2006' (Especial)

¿Por qué Claudia Sheinbaum recomendó la película ‘Fraude: México 2006′?

En la Mañanera del Pueblo de este viernes, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la calidad moral de Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova, ex consejeros presidentes del INE (antes IFE), para opinar sobre la reforma electoral que impulsa su gobierno.

Sheinbaum respondió que ambos tienen derecho a expresar sus puntos de vista, pero subrayó que ella también tiene el derecho de recordar lo que hicieron cuando encabezaron el órgano electoral.

La mandataria evocó al proceso electoral de 2006, señalando que Luis Carlos Ugalde presidía el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) mientras Vicente Fox era presidente de México y López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal.

Según Sheinbaum, una parte importante de la “oligarquía mexicana” —representada por el PRI y el PAN— tenía una clara intención de impedir que López Obrador compitiera por la Presidencia. En ese contexto, dijo, se promovió el desafuero de AMLO, el cual se consumó el 7 de abril de 2005.

Fue entonces cuando Sheinbaum recomendó ver el documental ‘Fraude: México 2006’, dirigido por Luis Mandoki, como una forma de recordar los hechos que rodearon aquellas elecciones presidenciales.