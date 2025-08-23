Aunque parece sacada de un libro de ficción, en México existe la “Ciudad Muela”, donde 1 de cada 10 habitantes es dentista y se dedican a atender mayormente a turistas de Estados Unidos.

Las razones de este “turismo dental” son simples, pues para nadie es secreto que en Estados Unidos los dentistas son caros, al grado que pueden considerarse casi un lujo.

Para muchos turistas, resulta más conveniente cruzar la frontera para recibir atención dental en la Ciudad Muela, también conocida como “capital mundial de los dentistas” o “capital mundial dental”.

¿Dónde queda Ciudad Muela? El pueblo donde 1 de cada 10 habitante es dentista

La “Ciudad Muela” es el apodo con el que se le conoce a Los Algodones, un pueblo ubicado al extremo norte de Baja California, México, en la frontera con Estados Unidos.

Basta con recorrer las calles de Ciudad Muela en Google Maps para darnos cuenta de que en cada esquina hay dentistas u odontólogos, dispuestos a dar servicios a precios accesibles y con atención de calidad.

Otros locales que también llaman la atención son los numerosos optometristas, por lo que los turistas de Estados Unidos aprovechan sus visitas no solo para atenderse los dientes, sino también su salud óptica.

Se estima que entre 3 mil y 5 mil norteamericanos visitan Ciudad Muela en Baja California para acudir a los dentistas, así como para probar la gastronomía, cultura y buen trato de los mexicanos.

Turistas extranjeros visitan Ciudad Muela por precios elevados de dentistas en Estados Unidos

En Los Algodones viven más de 10 mil habitantes y, como mencionábamos, sorprende el hecho de que 1 de cada 10 habitantes trabaje como dentista, incluida su propia alcaldesa Herminia Marín.

Algunos ciudadanos estadounidenses, en su mayoría jubilados, han señalado que prefieren cruzar la frontera de Estados Unidos para atenderse en Ciudad Muela por el buen trato y precios bajos.

“Yo tengo seguro médico por ser veterano, pero no incluye tratamientos dentales, y como mis ingresos son los de un retirado, así como los de mi esposa, esta opción es muy buena para nosotros” Jubilado

La mayoría de los turistas coincide en que el sistema médico estadounidense necesita ser arreglado, pues es demasiado caro y no se compara a los precios de México.