Diputados aprueban por unanimidad iniciativa de Monreal sobre tarjetas de crédito

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa sobre las tarjetas de crédito que propuso Ricardo Monreal, quien hace tiempo admitió estar en buró de crédito; los detalles.

Esta iniciativa reforma la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y plantea que los usuarios pueden cancelar las tarjetas de crédito de una forma rápida y sencilla.

Este miércoles 12 de noviembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de Monreal que regula la emisión, cancelación y cargo de las tarjetas de crédito.

A partir de esto, las entidades financieras y comerciales no podrán emitir tarjetas de crédito sin el consentimiento expreso de los usuarios y tampoco podrán cobrar comisiones sin autorización.

Esta iniciativa obliga a todas las entidades financieras y comerciales a garantizar que el usuario pueda cancelar las tarjetas de crédito o débito, sin costo y sin algún tipo de penalización.

Ricardo Monreal señaló, al presentar su iniciativa, que “muchos de estos usuarios terminan en el buró de crédito negativo” por cobros de anualidad e intereses que no fueron especificados.

Cabe mencionar que la iniciativa de Monreal sobre tarjetas de crédito fue turnada a la Cámara de Senadores para su discusión.