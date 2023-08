En un video la diputada morenista Salma Luévano llama “escudero” a Gerardo Fernández Noroña por defender a Claudia Sheinbaum rumbo al proceso de las elecciones 2024.

Esto después de las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña al arremeter contra Marcelo Ebrard, luego de las acusaciones de Ebrard, una de las corcholatas de Morena, contra Claudia Sheinbaum por supuesto acarreo y el uso de secretarías para su apoyo.

A pesar de estas acusaciones los otros aspirantes de Morena han resaltado que no se debe de perder la unidad, que corresponde a uno de los lineamientos que firmaron entre ellos el pasado 11 de junio en la reunión del Consejo Nacional de Morena.

Por ahora las corcholatas de Morena siguen en sus recorridos por todo el país en su novena semana, para generar simpatías rumbo al proceso interno de 2024.

Estos mismos recorridos fueron aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como el tope de gastos que deben de tener los aspirantes tanto de Morena como del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD).

Salma Luévano llama “escudero” y “chillón” a Gerardo Fernández Noroña por defensa de Claudia Sheinbaum

En su material audiovisual expuesto por la diputada morenista Salma Luévano, arremetió contra Gerardo Fernández Noroña, y cuestionó qué pasaba con él.

Lo acusó de aprovecharse del movimiento de la izquierda y de vivir de este, también lo señaló por ser una persona que cuando “no se cumplen su capricho, se pone a llorar”.

Recordó que hace unas semanas, Gerardo Fernández Noroña se estaba quejando del gasto de los espectaculares de Morena, quién criticó a Marcelo Ebrard de ser soberbio tras las acusaciones contra Claudia Sheinbaum.

Por esto es que Salma Luévano se fue contra Gerardo Fernández Noroña y lo llamó “escudero” de Claudia Sheinbaum y “chillón”, así como “soberbio”.

También la diputada se fue en su contra de Gerardo Fernández Noroña, porque el aspirante presidencial habría rechazado una iniciativa trans de la morenista para las personas trans que estuvieran privadas de su libertad.

Luévano cerró su mensaje llamando a Gerardo Fernández Noroña “hipócrita”, y agregó que él no necesita ser el “escudero” de Claudia Sheinbaum, porque la ex jefa de gobierno no lo necesita.

Al ‘ESCUDERO’ @fernandeznorona de Claudia, ya te llegaron al precio JA JA.,tu eres el soberbio, el llorón y oportunista compañero, quien ha estado en contra de las iniciativas de avanzada de 3 de 3 y otras más ., y tus tan acostumbrados berrinches



“Calladito te ves más BONITO pic.twitter.com/r9jneyj5ia — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) August 17, 2023

¿Cómo van las corcholatas de Morena en el tracking diario de la encuesta Metrics Mx hoy?

A pesar de los desencuentros de los morenistas, las corcholatas de Morena sigue presentes en las encuestas.

Y el en tracking diario de la encuesta Metrics Mx de hoy viernes 18 de agosto tienen estos puntos: