Martha Delgado estaría insinuando que apoyará a Xóchitl Gálvez de cara a las elecciones 2024 , ante el fracaso de Marcelo Ebrard en el proceso interno de Morena.

Pese a que durante varios años se ha mantenido en gran cercanía de Marcelo Ebrard, Martha Delgado podría estar analizando la posibilidad de sumarse a otro proyecto.

Y es que ante el fracaso que el ex titular de la SRE ha tenido en el proceso interno de Morena de cara a las elecciones 2024, Martha Delgado insinuó que apoyará a Xóchitl Gálvez.

Martha Delgado y Marcelo Ebrard (Eduardo Díaz)

Martha Delgado estaría pensando apoyar a Xóchitl Gálvez ante fracaso de Marcelo Ebrard

Debido a que en el proceso de Morena para la selección de candidato presidencial, Marcelo Ebrard no ha tenido los mejores resultados, Martha Delgado estaría analizando otra opción.

Lo anterior debido a que quien es considerada como una de las principales colaboradoras del ex titular de la SRE, insinuó que dará su apoyo a Xóchitl Gálvez en las elecciones 2024.

Así se establece debido a que en su cuenta de Twitter, la ex funcionaria de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE ), respaldó la opinión que publicó una usuaria en torno al tema.

Se trató de un mensaje en el que se señala que si Marcelo Ebrard no es elegido como candidato presidencial en el proceso interno de Morena, la mejor opción es ir con Xóchitl Gálvez.

Así fue la insinuación que Martha Delgado hizo sobre apoyar a Xóchitl Gálvez

El fracaso de Marcelo Ebrard en el proceso de Morena para la selección de candidato presidencial, ya estaría haciendo mella al interior del grupo de colaboradores el ex canciller.

Luego de que se han publicado diversas encuestas en las que Marcelo Ebrard no aparece con los mejores números, Martha Delgado insinuó que apoyará a Xóchitl Gálvez.

En Twitter, la ex funcionaria dio un “me gusta” a un mensaje que publicó Claudia Lizaldi , en el cual la actriz y conductora señaló que si Marcelo Ebrard no es candidato, no votará por Morena.

Al respecto, Lizaldi refirió que si al final de cuentas el ex canciller no aparece en la boleta de la elección presidencial, prefiere irse por “algo Xingon”, en referencia a Xóchitl Gálvez.

Si bien Martha Delgado no se ha pronunciado sobre el proceso de Morena y los resultados de Marcelo Ebrard, el “like” que dio al tuit, se ha interpretado como una insinuación.

Martha Delgado y su insinuación sobre Xóchitl Gálvez (Especial)

Marcelo Ebrard fracasa en el tracking diario de SDPnoticias y Metrics MX

Como ocurre en diversas encuestas que se han publicado en torno al proceso de Morena, en el tracking diario de SDPnoticias y Metrics MX, Marcelo Ebrard no ha tenido los mejores resultados.

En el tracking diario que es elaborado por MetricsMX y SDPnoticias que sigue a las 6 “corcholatas”, el ex canciller no ha logrado despuntar y se mantiene en desventaja.

Hasta hoy jueves 17 de agosto, se han mantenido las tendencias entre las 6 “corcholatas” que se miden en el tracking diario, pues cuentan con los siguientes porcentajes

Claudia Sheinbaum con 32.5% (seis décimas más que ayer)

Marcelo Ebrard con 23.6% (un punto y dos décimas más que ayer)

con 23.6% (un punto y dos décimas más que ayer) Adán Augusto López con 12.9% (dos décimas más que ayer)

Gerardo Fernández Noroña con 8.5% (tres décimas menos que ayer)

Manuel Velasco con 2.5% (dos décimas menos que ayer)

Ricardo Monreal con 2.2% (igual más que ayer)

Son 6 corcholatas las que buscan la candidatura de Morena en las elecciones 2024

De cara al proceso interno para elegir al candidato en las elecciones 2024, el 11 de junio se realizó el Consejo Nacional de Morena, donde se establecieron los lineamientos del método de selección .

Por parte del bloque partidista que que integran Morena, PT y Partido Verde para las elecciones 2024, son 6 las corcholatas que están en busca de la candidatura: