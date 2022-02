Denise Dresser responde a AMLO; “no entiende que no entiende” la violencia contra las mujeres

La periodista Denise Dresser aseguró que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “no entiende que no entiende” la violencia contra las mujeres que se vive en México.

En entrevista para Así las cosas, Dresser dijo que AMLO da el mensaje que “no les creo” a las mujeres que han sufrido violencia por parte de Pedro Salmerón al darle un puesto en Palacio Nacional.

“Tan no reconoce las acusaciones de acoso sexual o las minimiza (que) le ofrece darle un puesto en Palacio Nacional como su historiador de cabecera a Pedro Salmerón que es no entender que no entiende”

Asimismo, reconoció la decisión de Panamá de no aceptar la propuesta de Salmerón y aseguró que esto es congruente con la postura de la canciller, que defiende los derechos de las mujeres.

Sin embargo, la periodista consideró desconcertante la actitud del presidente que, ante la negativa de Panamá insiste en que el historiador se hizo de lado por una supuesta campaña de linchamiento.

Denise Dresser aseguró que ella no encabezó un linchamiento contra Pedro Salmerón sino que acompañó las denuncias de acoso sexual de las alumnas del historiador por más de dos años.

“Yo no encabecé una campaña de linchamiento. Desde hace dos años he acompañado a mujeres, algunas de ellas mis exalumnas que tuvieron la valentía de denunciar”

Además, criticó que el presidente considere “la denuncia pública, documentada y testimonial como un linchamiento” lo que muestra que no comprende el contexto de violencia en el que viven las mujeres de este país, “desde el acoso sexual hasta el feminicidio”.

La comunicadora aseguró que AMLO desestima los hechos relatados por las mujeres al no tomarse el tiempo de escuchar a las víctimas y de entender que las acusaciones venían de exestudiantes y hasta militantes de Morena.

Denise Dresser dijo que AMLO juzgó y encontró inocente a Pedro Salmerón por su cercanía, lo que se convirtió en un “certificado de impunidad.

Asimismo, calificó la exigencia del presidente la existencia de denuncias formales ante el Ministerio Público como falta de entendimiento por parte del mandatario.

Dresser aseveró que AMLO no entiende lo que significa para una mujer denunciar cualquier tipo de violencia ante el Ministerio Público.

“El martirio de ser mujer y de operar dentro de un sistema judicial donde no hay perspectiva de género, donde no se te cree. Donde una denuncia de acoso no es tomada con seriedad, donde no es investigada o sancionada”

Denise Dresser