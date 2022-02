AMLO cuestiona a Erika Mouynes, canciller de Panamá, por rechazo a Pedro Salmerón

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó a Erika Mouynes, canciller de Panamá, por el rechazo a la propuesta de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.

Durante su conferencia mañanera del 1 de febrero, AMLO consideró que “como si fuese la Santa Inquisición”, la canciller de Panamá se mostró inconforme con la propuesta por las acusaciones contra Pedro Salmerón en el ITAM.

El presidente de México también insinuó que la canciller de Panamá actuó a espaldas del presidente Laurentino Cortizo.

Pedro Salmerón no será embajador en Panamá; AMLO lo invita como asesor de Presidencia

“Vamos a presentar una propuesta, a ver si la acepta el gobierno de Panamá. No creo que el presidente de Panamá esté enterado, yo creo que esto tiene que ver más con la canciller”

El presidente AMLO indicó que la canciller de Panamá, Erika Mouynes, le envió un documento al gobierno de México para pedir que no se solicitara el beneplácito para Pedro Salmerón.

“Ya les vamos a dar a conocer el documento que envió. Y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito. Lo lamento muchísimo”

Sin embargo, por el rechazo a Pedro Salmerón, AMLO menospreció la decisión de la canciller Erika Mouynes. “No creo que el presidente de Panamá esté enterado, creo que tiene que ver más con la canciller”, expresó el presidente.

En al menos dos ocasiones, el presidente AMLO minimizó a las víctimas de acoso sexual de Pedro Salmerón y este nuevo encargo reafirma la postura del presidente de proteger a un acosador sólo por ser “de su confianza”.

AMLO criticó las acusaciones de acoso contra el historiador dado que, según él, “no existe una denuncia formal” y están basadas en la campaña de “linchamiento” encabezada por Denise Dresser.

El presidente AMLO compartió que recibió una carta de Pedro Salmerón con fecha del pasado 30 de enero de 2021 en la que declina a la propuesta como embajador en Panamá .

Vale la pena señalar que la canciller de Panamá, Erika Mouynes, dio a conocer a la cancillería de México su postura sobre Pedro Salmerón el 24 de enero, es decir, al menos 5 días antes de la carta sobre la “declinación ”.

Pedro Salmerón ha sido señalado por alumnas del ITAM por cometer acoso en contra de ellas; autoridades del ITAM abrieron una investigación, pero el historiador prefirió renunciar a su cargo en la institución educativa.

En lugar de Salmerón, AMLO propondrá a Jesusa Rodríguez, senadora suplente y activista, como nueva embajadora de México en Panamá.

Luego de anunciar que Pedro Salmerón quedó descartado como embajador de México en Panamá, AMLO indicó que lo invitaría como asesor de Presidencia.

Sobre el posible cargo que ocupará Pedro Salmerón en Presidencia, AMLO señaló que su función sería hacer una historia sobre fraudes electorales en México “o cualquier otra actividad que él quisiera aceptar”.

Además, AMLO explicó que le gustaría que Pedro Salmerón se encargara de terminar el Archivo Agrario, por considerarlo un especialista en el área.

“Vamos a buscar la forma -a ver si no se enojan los conservadores- de utilizar los conocimientos de Pedro (Salmerón) en otro campo; me gustaría mucho que nos ayudara mucho en lo que son los archivos. Me importa mucho dejar bien terminado y protegido el Archivo Agrario y él es especialista”

AMLO